Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе
Путин уверен, что академия хореографии в Севастополе станет жемчужиной Юга РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем.
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"Знаю, что губернатор Севастополя (Михаил Развожаев - ред.) находится сейчас в академии хореографии на мысе Хрустальный... Уверен, что новый объект станет ещё одной жемчужиной не только для Севастополя и республики Крым, но и для всего Юга России", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Он напомнил, что академия построена в рамках большого проекта по созданию в разных регионах России крупных музейных и культурно-образовательных комплексов.
"Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на длительную перспективу в будущем", - добавил глава государства.