https://ria.ru/20250114/putin-1993725634.html

Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе

Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе - РИА Новости, 14.01.2025

Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:41:00+03:00

2025-01-14T19:41:00+03:00

2025-01-14T19:41:00+03:00

культура

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россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем. "Знаю, что губернатор Севастополя (Михаил Развожаев - ред.) находится сейчас в академии хореографии на мысе Хрустальный... Уверен, что новый объект станет ещё одной жемчужиной не только для Севастополя и республики Крым, но и для всего Юга России", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он напомнил, что академия построена в рамках большого проекта по созданию в разных регионах России крупных музейных и культурно-образовательных комплексов. "Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на длительную перспективу в будущем", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250114/krym-1993725152.html

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Наталья Макарова

севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, новости культуры, общество