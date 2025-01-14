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Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе - РИА Новости, 14.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:41 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/putin-1993725634.html
Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе
Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе - РИА Новости, 14.01.2025
Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:41:00+03:00
2025-01-14T19:41:00+03:00
культура
севастополь
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем. "Знаю, что губернатор Севастополя (Михаил Развожаев - ред.) находится сейчас в академии хореографии на мысе Хрустальный... Уверен, что новый объект станет ещё одной жемчужиной не только для Севастополя и республики Крым, но и для всего Юга России", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он напомнил, что академия построена в рамках большого проекта по созданию в разных регионах России крупных музейных и культурно-образовательных комплексов. "Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на длительную перспективу в будущем", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250114/krym-1993725152.html
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севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, новости культуры, общество
Культура, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Новости культуры, Общество
Путин оценил перспективы академии хореографии в Севастополе

Путин уверен, что академия хореографии в Севастополе станет жемчужиной Юга РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет "жемчужиной" всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем.
«
"Знаю, что губернатор Севастополя (Михаил Развожаев - ред.) находится сейчас в академии хореографии на мысе Хрустальный... Уверен, что новый объект станет ещё одной жемчужиной не только для Севастополя и республики Крым, но и для всего Юга России", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Он напомнил, что академия построена в рамках большого проекта по созданию в разных регионах России крупных музейных и культурно-образовательных комплексов.
"Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на длительную перспективу в будущем", - добавил глава государства.
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КультураСевастопольРоссияВладимир ПутинМихаил РазвожаевНовости культурыОбщество
 
 
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