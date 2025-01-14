https://ria.ru/20250114/putin-1993693452.html

Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа"

Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 14.01.2025

Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа"

Заседание Российского организационного комитета "Победа" под председательством президента России Владимира Путина пройдет 15 января в режиме... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:05:00+03:00

2025-01-14T15:05:00+03:00

2025-01-14T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заседание Российского организационного комитета "Победа" под председательством президента России Владимира Путина пройдет 15 января в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого января под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи пройдет 47-е заседание Российского организационного комитета "Победа". Основная тема повестки дня – "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании будут затронуты вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Отмечается, что в состав оргкомитета "Победа" входят представители администрации президента РФ, правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, а также федеральных органов исполнительной власти и ряда общественных организаций.

https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф