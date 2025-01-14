https://ria.ru/20250114/putin-1993693452.html
Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 14.01.2025
Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа"
Заседание Российского организационного комитета "Победа" под председательством президента России Владимира Путина пройдет 15 января в режиме... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:05:00+03:00
2025-01-14T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заседание Российского организационного комитета "Победа" под председательством президента России Владимира Путина пройдет 15 января в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого января под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи пройдет 47-е заседание Российского организационного комитета "Победа". Основная тема повестки дня – "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании будут затронуты вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Отмечается, что в состав оргкомитета "Победа" входят представители администрации президента РФ, правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, а также федеральных органов исполнительной власти и ряда общественных организаций.
https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин 15 января проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 15 января по видеосвязи проведет заседание оргкомитета "Победа"