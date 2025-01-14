https://ria.ru/20250114/prizyv-1993705434.html

"Слишком сильна". На Западе возмутились из-за призыва США по Украине

"Слишком сильна". На Западе возмутились из-за призыва США по Украине - РИА Новости, 14.01.2025

"Слишком сильна". На Западе возмутились из-за призыва США по Украине

Ожидаемое США от Украины снижение мобилизационного возраста никак не поможет изменить ситуацию на линии фронта, поскольку российские войска гораздо сильнее,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:50:00+03:00

2025-01-14T17:50:00+03:00

2025-01-14T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ожидаемое США от Украины снижение мобилизационного возраста никак не поможет изменить ситуацию на линии фронта, поскольку российские войска гораздо сильнее, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это все закончится тем, что ужасно много 18, 19, 20-летних молодых людей умрут абсолютно без всякой цели", — считает он.По словам Меркуриса, у Украины нет времени на подготовку молодых новобранцев до необходимого уровня."Все, кто смотрит на это серьезно, понимают, что Россия сейчас слишком сильна. Просто больше кровавых жертв будут брошены на передовую абсолютно без цели: это не стабилизирует линии фронта, они не могут быть стабилизированы", — добавил аналитик.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Третьего января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250114/begstvo-1993667178.html

https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан