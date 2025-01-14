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Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 14.01.2025
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Религия
 
16:19 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/premiya-1993688810.html
Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста
Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 14.01.2025
Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста
Премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" вручат в Москве 27 января в рамках "Недели памяти жертв Холокоста", которая пройдет в России с 15 по... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:19:00+03:00
2025-01-14T16:19:00+03:00
религия
москва
россия
освенцим
российский еврейский конгресс
российский государственный гуманитарный университет
религия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" вручат в Москве 27 января в рамках "Недели памяти жертв Холокоста", которая пройдет в России с 15 по 31 января, сообщила пресс-служба РЕК. "Центральным событием "Недели памяти жертв Холокоста" станет вручение премии РЕК "Хранитель памяти" 27 января на новой сцене театра "Шалом" в Москве. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - говорится в сообщении. "Неделя памяти" приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), мероприятие проводится в России с 2015 года. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Холокост — часть истории нашей страны: почти половина всех жертв Холокоста были советскими гражданами. Мероприятия "Недели памяти" ориентированы во многом на молодежь, ведь именно ей предстоит сохранять память о Холокосте в будущем и передать это своим детям", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РЕК Анну Бокшицкую. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января состоится всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная памяти шести миллионов евреев-жертв Холокоста. В пресс-службе сообщили, что в рамках "Недели памяти" 20 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка "Спасители. Пути спасения", посвященная российским и грузинским "Праведникам народов мира", которые спасали евреев в годы Отечественной войны. Музыкальная программа "Memento!" пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 22, 23 и 25 января. В школах по всей России в рамках Недели проведут уроки по истории Холокоста. Также в Москве пройдут научно-практическая конференция школьников, студентов и педагогов "Холокост: память и предупреждение" (24-29 января, РГГУ и Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе), онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" (25-26 января).
https://ria.ru/20250109/polsha-1993007683.html
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москва, россия, освенцим, российский еврейский конгресс, российский государственный гуманитарный университет, религия
Религия, Москва, Россия, Освенцим, Российский еврейский конгресс, Российский государственный гуманитарный университет, Религия

Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" вручат в Москве 27 января в рамках "Недели памяти жертв Холокоста", которая пройдет в России с 15 по 31 января, сообщила пресс-служба РЕК.
"Центральным событием "Недели памяти жертв Холокоста" станет вручение премии РЕК "Хранитель памяти" 27 января на новой сцене театра "Шалом" в Москве. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - говорится в сообщении.
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"Неделя памяти" приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), мероприятие проводится в России с 2015 года. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Холокост — часть истории нашей страны: почти половина всех жертв Холокоста были советскими гражданами. Мероприятия "Недели памяти" ориентированы во многом на молодежь, ведь именно ей предстоит сохранять память о Холокосте в будущем и передать это своим детям", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РЕК Анну Бокшицкую.
В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января состоится всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная памяти шести миллионов евреев-жертв Холокоста.
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В пресс-службе сообщили, что в рамках "Недели памяти" 20 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка "Спасители. Пути спасения", посвященная российским и грузинским "Праведникам народов мира", которые спасали евреев в годы Отечественной войны.
Музыкальная программа "Memento!" пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 22, 23 и 25 января.
В школах по всей России в рамках Недели проведут уроки по истории Холокоста. Также в Москве пройдут научно-практическая конференция школьников, студентов и педагогов "Холокост: память и предупреждение" (24-29 января, РГГУ и Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе), онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" (25-26 января).
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