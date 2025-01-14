https://ria.ru/20250114/premiya-1993688810.html

Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста

Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 14.01.2025

Премию "Хранители памяти" вручат в Москве в День памяти жертв Холокоста

Премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" вручат в Москве 27 января в рамках "Недели памяти жертв Холокоста", которая пройдет в России с 15 по... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:19:00+03:00

2025-01-14T16:19:00+03:00

2025-01-14T16:19:00+03:00

религия

москва

россия

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российский еврейский конгресс

российский государственный гуманитарный университет

религия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" вручат в Москве 27 января в рамках "Недели памяти жертв Холокоста", которая пройдет в России с 15 по 31 января, сообщила пресс-служба РЕК. "Центральным событием "Недели памяти жертв Холокоста" станет вручение премии РЕК "Хранитель памяти" 27 января на новой сцене театра "Шалом" в Москве. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - говорится в сообщении. "Неделя памяти" приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), мероприятие проводится в России с 2015 года. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Холокост — часть истории нашей страны: почти половина всех жертв Холокоста были советскими гражданами. Мероприятия "Недели памяти" ориентированы во многом на молодежь, ведь именно ей предстоит сохранять память о Холокосте в будущем и передать это своим детям", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РЕК Анну Бокшицкую. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января состоится всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная памяти шести миллионов евреев-жертв Холокоста. В пресс-службе сообщили, что в рамках "Недели памяти" 20 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка "Спасители. Пути спасения", посвященная российским и грузинским "Праведникам народов мира", которые спасали евреев в годы Отечественной войны. Музыкальная программа "Memento!" пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 22, 23 и 25 января. В школах по всей России в рамках Недели проведут уроки по истории Холокоста. Также в Москве пройдут научно-практическая конференция школьников, студентов и педагогов "Холокост: память и предупреждение" (24-29 января, РГГУ и Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе), онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" (25-26 января).

https://ria.ru/20250109/polsha-1993007683.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

https://ria.ru/20241127/kholokost-1986114453.html

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Никита Бизин

москва, россия, освенцим, российский еврейский конгресс, российский государственный гуманитарный университет, религия