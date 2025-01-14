https://ria.ru/20250114/prazdnik-1993520434.html

14 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 14 января в России и в мире по календарю

14 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

14 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Старый Новый год, День трубопроводных войск и создания Военно-оркестровой службы, а в Индии проходит... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:00:00+03:00

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14 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Старый Новый год, День трубопроводных войск и создания Военно-оркестровой службы, а в Индии проходит фестиваль бумажных змеев. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, народный, международный; что можно и нельзя делать по приметам, памятные даты истории и именины - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России 14 января отмечается Старый Новый год - исторический феномен, который возник в результате перехода с Юлианского на Григорианский календарь, разница между ними постепенно увеличивается каждое столетие. Для многих россиян - это повод снова собраться вместе и почувствовать очарование Нового года.Профессиональный праздникСегодня свой профессиональный праздник отмечают трубопроводные войска России. В ноябре 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал указ о создании опытного образца трубопровода нового поколения, а 14 января 1952 года маршалом А.М. Василевским была дана директива о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего. С этого момента и появились трубопроводные войска. В настоящее время они не имеют аналогов в армиях мира и занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов, поставкой горючего и выполнения других особых задач.14 января празднуется и День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащие этого подразделения участвуют в подготовке и проведении парадов, смотров и торжественных мероприятий.Церковный праздник сегодняПравославные верующие сегодня поминают:Свт. Васи́лия Великого, архиепископа Кесари́и Каппадоки́йской (379)Свт. Афана́сия Полтавского, чудотворца (1801)мч. Васи́лия Анки́рского (ок. 362)св. Еми́лии, матери свт. Васи́лия Великого (IV)Прмч. Иереми́и (Леонова), монаха (1918)сщмчч. Плато́на (Кульбуша), епископа Ре́вельского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого, пресвитеров (1919)сщмчч. Алекса́ндра (Трапицына), архиепископа Самарского, и с ним Иоа́нна Смирнова, Алекса́ндра Иванова, Иоа́нна Сульдина, Алекса́ндра Органова, Вячесла́ва Инфантова, Васи́лия Витевского и Иа́кова Алферова, пресвитеров (1938)А также празднуют Обрезание Господне. С IV века христиане отмечают это событие на восьмой день после Рождества Христова.Народный праздник14 января в народе называли Васильевым днем в честь Василия Великого (Кесарийского), который жил IV веке и был архиепископом Кесарии Каппадокийской. Крестьяне его почитали как покровителя свиней и готовили в этот день блюда из свинины, молодежь и дети ходили колядовать, девушки гадали на жениха. Считалось, что Васильев день делит Святки пополам: с 7 по 13 отмечались “святые вечера”, а с 14 по 19 января - “страшные”. 14 января нельзя было давать в долг, наоборот важно, чтобы в доме находился какой-нибудь запас, чтобы денежный достаток сохранился на весь год.Какой сегодня праздник в миреМеждународный фестиваль бумажных змеев проводится в этот день в Индии, он совпадает с Макар Санкранти и Уттараян - фестивалями, посвященными смене времен года. Именно с 14 января жители страны прощаются с зимой и встречают приход весны, так как солнце переходит в северное полушарие.В Сомали, Судане, Иране, Ираке, Катаре, Омане и Сирии отмечают сегодня День отца, а в Узбекистане - День защитников Родины.Памятные даты в историиВ разные годы 14 января произошли следующие знаменательные события:1506 - найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.1700 - император Пётр I приказал русским дворянам носить европейскую одежду.1929 - образована Московская область.1952 - в СССР созданы трубопроводные войска.2004 - восстановлен флаг Грузии с крестами.2005 - космический зонд “Гюйгенс” совершил посадку на Титан.2010 - “Часы конца света” переведены на одну минуту назад.ИмениныДень ангела сегодня празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.

https://ria.ru/20250114/prazdniki-1906455182.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники