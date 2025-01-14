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"Ватикан это скрывал". Где сейчас живут потомки Христа

"Ватикан это скрывал". Где сейчас живут потомки Христа - РИА Новости, 14.01.2025

"Ватикан это скрывал". Где сейчас живут потомки Христа

О "братьях" и "детях" Иисуса ходит множество слухов. Да и для ученых "земной род Мессии" — большая загадка. Впрочем, кое-что специалистам все-таки удалось... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. О "братьях" и "детях" Иисуса ходит множество слухов. Да и для ученых "земной род Мессии" — большая загадка. Впрочем, кое-что специалистам все-таки удалось выяснить.Провокативный отрывокЛет 20 назад на автора знаменитого "Кода да Винчи" обрушился шквал критики. Все потому, что Дэн Браун позволил себе некоторые вольности, а они пришлись не по вкусу многим верующим."С исторической и библейской точек зрения роман изобилует поразительными неточностями", — сокрушался декан теологического факультета американского Университета Биола, профессор Майкл Уилкинс.И действительно, взять, например, такой пассаж: у Марии Магдалины были дети от Иисуса Христа, а их потомков в наши дни преследует Ватикан.Сам Браун неоднократно повторял: книга — результат исключительно его фантазии. И в этом деле он далеко не первый. За прошедшие века мир не единожды слышал о том, что у Спасителя были "физические дети". Церковь, разумеется, дистанцировалась от подобных спекуляций.Только вот почву для них, что интересно, дало Евангелие. На службе звучит отрывок, который подчас сбивает верующих с толку."Когда же Он еще говорил к народу, — свидетельствует апостол Матфей, — Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь".С матерью вопрос ясен. Но вот кто те самые "братья"? Из Писания следует, что это были физические родственники, ведь Иисус противопоставляет их "духовным", то есть апостолам. Неменьшую путаницу вносит церковный календарь. Там можно найти день памяти Иакова, "брата Господнего по плоти", и Симеона — "сродника Христова".Кроме того, в Евангелие упоминаются еще два имени: Иуда и Иосия. Они тоже называются "братьями". Но в какой степени родства они состояли с Христом — большой вопрос.От первого бракаУченые никак не могут разобраться, чьи именно это дети. Одни полагают, что речь идет о потомстве Иосифа Обручника от первого брака. Ведь, как гласит Писание, он взял в жены Марию и "не знал ее".Католическая традиция утверждает, что земной отец Христа на самом деле не был ранее женат. Западные христиане почитают его как девственника, свято хранившего девство самой Марии. Из этого следует, что братья Господни — более дальние родственники.Однако у Иосифа были младшие братья. Один из них — Клеопа. В священном тексте мельком упоминается его жена Мария, ученица Христа, которая видела его распятие.В православной традиции образ Обручника совершенно иной. Он предстает как овдовевший старик, у него есть дети от первого брака. И не только: церковный историк IV столетия Евсевий Кесарийский также упоминает двух сводных сестер — Марию и Саломею.Факт существования многочисленной сводной родни подтверждает и ранняя история церкви. По преданию, после смерти Христа общину возглавил именно Иаков. Его же традиционно считают первым патриархом Иерусалима.Об авторитете родича свидетельствует и другой случай, описанный в Новом Завете. Между христианами разгорелся первый спор о том, кого следует обращать в свою веру — исключительно иудеев или же всех, включая язычников. Апостол Павел, считавший, что в церкви "несть ни эллина, ни иудея", вел полемику именно с Иаковом, за которым было последнее слово.Языковые особенностиОсобое положение брата Господня некоторые ученые объясняют тем, что он был сыном Иосифа и Марии. Ведь, рассуждают они, в иудейских семьях того времени считалось постыдным иметь одного ребенка.Более того, в оригинальных евангельских текстах, написанных на греческом, речь идет именно о "братьях", а не о "кузенах". И язык четко разделяет эти понятия.Только вот ни Христос, ни его родня, ни ученики этого языка не знали, иронично подмечает американский библеист Роберт Шиль. Они общались на арамейском."В нем нет четкого деления на степени родства, — поясняет специалист. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста, хоть как-нибудь близких по крови".А число колен для этого слова, уточняет Шиль, не регламентируется. Поэтому "братом Господним" назван и Иоанн Креститель. Согласно преданию, он приходился Спасителю троюродным родственником."Моя жена"И у Предтечи, как оказалось, есть потомки. По крайней мере, они сами себя так называют.Это члены религиозной общины мандеев. Живут они на юге Ирака, куда переселились еще в первые века нашей эры. Носят особые белые одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение основано на христианских и древнеперсидских воззрениях.Община немногочисленная и закрытая. Оттого у некоторых специалистов возникает законное сомнение, точно ли ею управляют прямые потомки Иоанна Предтечи. Ведь нет ни намека на то, что у него были жена и дети.Столь же туманно обстоят дела с супружеством его "троюродного брата", Христа. Единственным документом, указывающим на это, служило так называемое Евангелие от Иуды — небольшой фрагмент папируса с обрывками фраз.Одна из них гласит: "Иисус сказал: моя жена…".Пятнадцать лет назад это произвело настоящий фурор. Однако спустя пару лет выяснилось: артефакт — обычная подделка, хотя и искусно сделанная.Кровь от кровиА вот с другой реликвией все не так однозначно. Споры о подлинности Туринской плащаницы не утихают до сих пор. Одна экспертиза показала, что плат изготовлен в Средние века. Повторный анализ начисто это опровергает: по возрасту ткань относится к первым векам нашей эры.Несколько лет назад итальянские специалисты взяли фрагмент полотна для биогенетического исследования. И выяснили: кровь, запечатленная на нем, — настоящая."Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель команды ученых Джанни Баркачча.Гематологический тест показал наибольшую совместимость образца с друзами. Это закрытое этноконфессиональное сообщество, представители которого уже много столетий живут в нескольких районах на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля.Любопытно, что это именно те регионы, где проповедовал Христос. Веками запрещают межэтнические браки. Но, как считает Джанни Баркачча, две тысячи лет назад друзы были более открыты. Вполне возможно, что они действительно родственники Христа. Однако утверждать это с уверенностью нельзя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, иерусалим, ирак, аналитика - религия и мировоззрение