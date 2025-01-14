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Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области - РИА Новости, 14.01.2025
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Костромская область
 
20:43 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/pooschreniya-1993734730.html
Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области
Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области - РИА Новости, 14.01.2025
Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил сформировать в регионе систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:43:00+03:00
2025-01-14T20:43:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил сформировать в регионе систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами, сообщает администрация региона. Сообщается, что во вторник Ситников вручил благодарность президента страны коллективу Костромского энергетического техникума. "Уникальный день в истории области, потому что энергетический техникум имени Ф.В. Чижова – первое учебное заведение в регионе, коллектив которого отмечен благодарностью президента России", – подчеркнул Ситников. Он отметил, что награда является абсолютно заслуженной, в ней огромный труд руководителей, педагогов, мастеров, которые на протяжении 130 лет готовили кадры, необходимые для химической, энергетической и многих других отраслей. Выпускники техникума очень востребованы – это высшая оценка деятельности учреждения, подчеркнул Ситников. Губернатор подчеркнул, что высокие достижения учреждения всегда возможны только в случае, когда каждый человек в коллективе стремится к общим победам. "Глава региона поручил департаменту образования сформировать систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами. Для этого должен создаваться надтарифный фонд - чтобы поощрение было дополнительным к уже существующей системе премирования", - сообщает областная администрация. Ситников отметил, что новая система поощрения в том числе поможет сформировать у молодёжи стремление попасть в лучшие коллективы. Энергетический техникум - одно из старейших образовательных заведений Костромской области, которое положило начало системе профессионального образования в регионе. Сегодня там готовят специалистов для крупных, системообразующих предприятий региона. Среди них – Костромская ГРЭС, Буйский химический завод, "Костромаэнерго", "Газпром газораспределение Кострома" и других. Директор техникума Татьяна Андрианова поблагодарила губернатора и департамент образования и науки Костромской области за то, что представили коллектив к награждению.
https://ria.ru/20250114/kostroma-1993713212.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области

В Космтромской области заработает система поощрения работников профобразования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
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КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил сформировать в регионе систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами, сообщает администрация региона.
Сообщается, что во вторник Ситников вручил благодарность президента страны коллективу Костромского энергетического техникума.
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"Уникальный день в истории области, потому что энергетический техникум имени Ф.В. Чижова – первое учебное заведение в регионе, коллектив которого отмечен благодарностью президента России", – подчеркнул Ситников.
Он отметил, что награда является абсолютно заслуженной, в ней огромный труд руководителей, педагогов, мастеров, которые на протяжении 130 лет готовили кадры, необходимые для химической, энергетической и многих других отраслей. Выпускники техникума очень востребованы – это высшая оценка деятельности учреждения, подчеркнул Ситников.
Губернатор подчеркнул, что высокие достижения учреждения всегда возможны только в случае, когда каждый человек в коллективе стремится к общим победам.
"Глава региона поручил департаменту образования сформировать систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами. Для этого должен создаваться надтарифный фонд - чтобы поощрение было дополнительным к уже существующей системе премирования", - сообщает областная администрация.
Ситников отметил, что новая система поощрения в том числе поможет сформировать у молодёжи стремление попасть в лучшие коллективы.
Энергетический техникум - одно из старейших образовательных заведений Костромской области, которое положило начало системе профессионального образования в регионе. Сегодня там готовят специалистов для крупных, системообразующих предприятий региона. Среди них – Костромская ГРЭС, Буйский химический завод, "Костромаэнерго", "Газпром газораспределение Кострома" и других.
Директор техникума Татьяна Андрианова поблагодарила губернатора и департамент образования и науки Костромской области за то, что представили коллектив к награждению.
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