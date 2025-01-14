https://ria.ru/20250114/pooschreniya-1993734730.html

Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области

Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области - РИА Новости, 14.01.2025

Систему поощрения работников профобразования введут в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил сформировать в регионе систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:43:00+03:00

2025-01-14T20:43:00+03:00

2025-01-14T20:43:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил сформировать в регионе систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами, сообщает администрация региона. Сообщается, что во вторник Ситников вручил благодарность президента страны коллективу Костромского энергетического техникума. "Уникальный день в истории области, потому что энергетический техникум имени Ф.В. Чижова – первое учебное заведение в регионе, коллектив которого отмечен благодарностью президента России", – подчеркнул Ситников. Он отметил, что награда является абсолютно заслуженной, в ней огромный труд руководителей, педагогов, мастеров, которые на протяжении 130 лет готовили кадры, необходимые для химической, энергетической и многих других отраслей. Выпускники техникума очень востребованы – это высшая оценка деятельности учреждения, подчеркнул Ситников. Губернатор подчеркнул, что высокие достижения учреждения всегда возможны только в случае, когда каждый человек в коллективе стремится к общим победам. "Глава региона поручил департаменту образования сформировать систему поощрения сотрудников коллективов профобразования, отмеченных наградами. Для этого должен создаваться надтарифный фонд - чтобы поощрение было дополнительным к уже существующей системе премирования", - сообщает областная администрация. Ситников отметил, что новая система поощрения в том числе поможет сформировать у молодёжи стремление попасть в лучшие коллективы. Энергетический техникум - одно из старейших образовательных заведений Костромской области, которое положило начало системе профессионального образования в регионе. Сегодня там готовят специалистов для крупных, системообразующих предприятий региона. Среди них – Костромская ГРЭС, Буйский химический завод, "Костромаэнерго", "Газпром газораспределение Кострома" и других. Директор техникума Татьяна Андрианова поблагодарила губернатора и департамент образования и науки Костромской области за то, что представили коллектив к награждению.

https://ria.ru/20250114/kostroma-1993713212.html

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костромская область

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костромская область, сергей ситников