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Вологодская область направит на нужды СВО технику и снаряжение - РИА Новости, 14.01.2025
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Надежные люди
 
15:42 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/pomosch-1993681537.html
Вологодская область направит на нужды СВО технику и снаряжение
Вологодская область направит на нужды СВО технику и снаряжение - РИА Новости, 14.01.2025
Вологодская область направит на нужды СВО технику и снаряжение
Вологодская область направит для нужд СВО технику и снаряжение на сумму более 6,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:42:00+03:00
2025-01-14T15:42:00+03:00
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череповец
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Вологодская область направит для нужд СВО технику и снаряжение на сумму более 6,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона. "Продолжаем помогать нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В этот раз направим на фронт квадрокоптеры, кабели, пауэрбанки, детекторы БПЛА, системы связи, радиостанции, дизельные генераторы и снегоболотоход на общую сумму более 6,2 миллиона рублей. Обеспечиваем воинов всеми необходимыми средствами для долгожданной победы", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Вологодская область с начала спецоперации направила на поддержку участников СВО и членов их семей 5,1 миллиарда рублей. В том числе в 2024 году эта сумма составила 2,7 миллиарда рублей, а гуманитарная помощь из областного бюджета – 480 миллионов рублей. Отмечается, что были проведены открытые встречи губернатора с родственниками бойцов всех муниципальных образований. Они прошли в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кадуе, Соколе, Кириллове, Шексне и собрали более 2,7 тысячи участников. Всего в регионе действуют 38 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, 16 из них – новые. Поддержка оказывается всем категориям: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и участникам частных военных компаний. Работает региональная диспетчерская служба и колл-центр на базе единого номера "122", для координации работы по поддержке родственников участников СВО выстроена новая система "двух ключей", по сбору потребностей фронта действует принцип "одного окна", сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250114/onf-1993680457.html
https://ria.ru/20250113/svo-1993540106.html
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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, сво
Надежные люди, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, СВО
Вологодская область направит на нужды СВО технику и снаряжение

Вологодская область направит для нужд СВО технику и снаряжение на 6,2 млн рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Георгий Филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Вологодская область направит для нужд СВО технику и снаряжение на сумму более 6,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Продолжаем помогать нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В этот раз направим на фронт квадрокоптеры, кабели, пауэрбанки, детекторы БПЛА, системы связи, радиостанции, дизельные генераторы и снегоболотоход на общую сумму более 6,2 миллиона рублей. Обеспечиваем воинов всеми необходимыми средствами для долгожданной победы", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Вологодская область с начала спецоперации направила на поддержку участников СВО и членов их семей 5,1 миллиарда рублей. В том числе в 2024 году эта сумма составила 2,7 миллиарда рублей, а гуманитарная помощь из областного бюджета – 480 миллионов рублей.
Отмечается, что были проведены открытые встречи губернатора с родственниками бойцов всех муниципальных образований. Они прошли в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кадуе, Соколе, Кириллове, Шексне и собрали более 2,7 тысячи участников.
Всего в регионе действуют 38 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, 16 из них – новые. Поддержка оказывается всем категориям: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и участникам частных военных компаний. Работает региональная диспетчерская служба и колл-центр на базе единого номера "122", для координации работы по поддержке родственников участников СВО выстроена новая система "двух ключей", по сбору потребностей фронта действует принцип "одного окна", сообщает пресс-служба.
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Надежные людиВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновСВО
 
 
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