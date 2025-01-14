Покупки США китайских автомобилей достигли исторического максимума
Импорт США легковых авто из Китая на историческом максимуме
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкАвтомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Покупки Соединенными Штатами китайских легковых автомобилей за одиннадцать месяцев прошлого года достигли исторического максимума для такого периода, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Суммарные объемы импорта Штатами легковых машин из Китая за январь-ноябрь 2024 года составили 3,35 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на две трети. Такие объемы стали максимальными для одиннадцати месяцев года за все время ведения статистики с 1992 года.
По итогам ноября импорт достиг 459,5 миллиона долларов, максимальных с августа 2024 года. При этом с прошлого ноября покупки увеличились вчетверо, а за месяц - на 15%.
Больше всего за одиннадцать месяцев 2024 года в Штаты из Поднебесной приезжали авто с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1500 до 3000 кубических сантиметров - на 1,73 миллиарда долларов, снегоходы, гольфкары и другие подобные транспортные средства - на 917,8 миллиона, а также гибридные автомобили - на 458,8 миллиона.
За этот период Китай в американском импорте "легковушек" занял десятое место. В пятерке главных поставщиков оказались Мексика (45,3 миллиарда долларов), Япония (36,3 миллиарда), Южная Корея (34,8 миллиарда), Канада (26,2 миллиарда) и Германия (22,7 миллиарда).