https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html

"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО

"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО - РИА Новости, 14.01.2025

"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО

После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение ВС России в сторону Днепропетровской области будет проходить без особого... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:56:00+03:00

2025-01-14T00:56:00+03:00

2025-01-14T04:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

красноармейск

днепропетровская область

маркус райснер

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение ВС России в сторону Днепропетровской области будет проходить без особого сопротивления, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV."Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровск без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их", — признал офицер.Он напомнил, что находящийся под временным контролем Украины город Красноармейск входит в третью линию обороны ВСУ, прорыв которой принес бы украинской армии большие неприятности."Сами украинцы неоднократно указывают на то, что оборонительные позиции <...> к западу от Покровска развиты очень слабо. Россияне уже находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — отметил Райснер.Красноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html

покровск

красноармейск

днепропетровская область

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в мире, покровск, красноармейск, днепропетровская область, маркус райснер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф