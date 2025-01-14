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"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:56 14.01.2025 (обновлено: 04:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html
"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО
"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО - РИА Новости, 14.01.2025
"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО
После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение ВС России в сторону Днепропетровской области будет проходить без особого... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:56:00+03:00
2025-01-14T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
покровск
красноармейск
днепропетровская область
маркус райснер
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение ВС России в сторону Днепропетровской области будет проходить без особого сопротивления, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV."Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровск без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их", — признал офицер.Он напомнил, что находящийся под временным контролем Украины город Красноармейск входит в третью линию обороны ВСУ, прорыв которой принес бы украинской армии большие неприятности."Сами украинцы неоднократно указывают на то, что оборонительные позиции &lt;...&gt; к западу от Покровска развиты очень слабо. Россияне уже находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — отметил Райснер.Красноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
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в мире, покровск, красноармейск, днепропетровская область, маркус райснер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Покровск, Красноармейск, Днепропетровская область, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Без сопротивления". В ФРГ сделали тяжелое признание об СВО

NTV: после взятия Покровска продвижение ВС РФ будет без особого сопротивления

CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільбиТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільби
Танк ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение ВС России в сторону Днепропетровской области будет проходить без особого сопротивления, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV.
"Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровск без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их", — признал офицер.
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Он напомнил, что находящийся под временным контролем Украины город Красноармейск входит в третью линию обороны ВСУ, прорыв которой принес бы украинской армии большие неприятности.
«
"Сами украинцы неоднократно указывают на то, что оборонительные позиции <...> к западу от Покровска развиты очень слабо. Россияне уже находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — отметил Райснер.
Красноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПокровскКрасноармейскДнепропетровская областьМаркус РайснерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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