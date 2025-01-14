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Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января - РИА Новости, 14.01.2025
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02:22 14.01.2025 (обновлено: 09:49 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html
Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января
Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января - РИА Новости, 14.01.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января
До конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:22:00+03:00
2025-01-14T09:49:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. До конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В большей части России сохраняется температура выше нормы."Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая", — сказал Вильфанд.Он отметил, что в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы. По словам синоптика, со среды до конца недели в столице снова прогнозируется оттепель.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января

Вильфанд: температура воздуха до конца января будет очень высокой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. До конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В большей части России сохраняется температура выше нормы.
"Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы. По словам синоптика, со среды до конца недели в столице снова прогнозируется оттепель.
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ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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