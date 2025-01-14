https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html

Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января

Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января - РИА Новости, 14.01.2025

Вильфанд рассказал о погоде в России до конца января

До конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:22:00+03:00

2025-01-14T02:22:00+03:00

2025-01-14T09:49:00+03:00

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. До конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В большей части России сохраняется температура выше нормы."Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая", — сказал Вильфанд.Он отметил, что в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы. По словам синоптика, со среды до конца недели в столице снова прогнозируется оттепель.

https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр