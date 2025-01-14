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Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних - РИА Новости, 14.01.2025
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09:16 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/poezd-1993583448.html
Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних
Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних - РИА Новости, 14.01.2025
Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних
Два пригородных поезда в Саратовской области задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:16:00+03:00
2025-01-14T09:16:00+03:00
происшествия
саратовская область
приволжская железная дорога
ржд
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два пригородных поезда в Саратовской области задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) на своем сайте. "О движении поездов в Саратовской области. Сегодня на станциях Князевка и Правобережный Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда № 6433 Анисовка – Аткарск и № 6475 Анисовка – Тарханы. Время задержки составило около 1 часа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, приволжская железная дорога, ржд
Происшествия, Саратовская область, Приволжская железная дорога, РЖД
Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних

Под Саратовом задержали два пригородных поезда из-за вмешательства посторонних

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поезд . Архивное фото
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два пригородных поезда в Саратовской области задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) на своем сайте.
"О движении поездов в Саратовской области. Сегодня на станциях Князевка и Правобережный Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда № 6433 Анисовка – Аткарск и № 6475 Анисовка – Тарханы. Время задержки составило около 1 часа", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьПриволжская железная дорогаРЖД
 
 
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