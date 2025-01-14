https://ria.ru/20250114/poezd-1993583448.html

Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних

Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних - РИА Новости, 14.01.2025

Под Саратовом задержали два поезда из-за вмешательства посторонних

Два пригородных поезда в Саратовской области задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:16:00+03:00

2025-01-14T09:16:00+03:00

2025-01-14T09:16:00+03:00

происшествия

саратовская область

приволжская железная дорога

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg

САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два пригородных поезда в Саратовской области задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) на своем сайте. "О движении поездов в Саратовской области. Сегодня на станциях Князевка и Правобережный Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда № 6433 Анисовка – Аткарск и № 6475 Анисовка – Тарханы. Время задержки составило около 1 часа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, приволжская железная дорога, ржд