https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993706972.html
Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику
Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику - РИА Новости, 14.01.2025
Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику
Компании Подмосковья получили в прошлом году порядка 450 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования в рамках субсидирования части затрат предприятий РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:55:00+03:00
2025-01-14T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компании Подмосковья получили в прошлом году порядка 450 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования в рамках субсидирования части затрат предприятий Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, объем поддержки в рамках компенсации части затрат подмосковных компаний на приобретение оборудования, по итогам 2024 года, составил 447 миллионов рублей. Так, 35 предпринимателей стали получателями этой поддержки. Распределение субсидий осуществлялось в рамках конкурсного отбора. В соответствии с условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат, осуществленных в рамках приобретения нового промышленного оборудования, его монтаж, пуско-наладку и другое. Максимальный размер субсидии составил 20 миллионов рублей. С 2025 года поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250113/biznes-1993530239.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику
Компании в Подмосковье получили почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компании Подмосковья получили в прошлом году порядка 450 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования в рамках субсидирования части затрат предприятий Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, объем поддержки в рамках компенсации части затрат подмосковных компаний на приобретение оборудования, по итогам 2024 года, составил 447 миллионов рублей. Так, 35 предпринимателей стали получателями этой поддержки.
Распределение субсидий осуществлялось в рамках конкурсного отбора. В соответствии с условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат, осуществленных в рамках приобретения нового промышленного оборудования, его монтаж, пуско-наладку и другое.
Максимальный размер субсидии составил 20 миллионов рублей.
С 2025 года поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".