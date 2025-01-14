https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993706972.html

Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику

Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику - РИА Новости, 14.01.2025

Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику

Компании Подмосковья получили в прошлом году порядка 450 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования в рамках субсидирования части затрат предприятий РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компании Подмосковья получили в прошлом году порядка 450 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования в рамках субсидирования части затрат предприятий Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, объем поддержки в рамках компенсации части затрат подмосковных компаний на приобретение оборудования, по итогам 2024 года, составил 447 миллионов рублей. Так, 35 предпринимателей стали получателями этой поддержки. Распределение субсидий осуществлялось в рамках конкурсного отбора. В соответствии с условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат, осуществленных в рамках приобретения нового промышленного оборудования, его монтаж, пуско-наладку и другое. Максимальный размер субсидии составил 20 миллионов рублей. С 2025 года поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250113/biznes-1993530239.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)