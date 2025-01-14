Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году
В Подмосковье на 4% выросло число жителей, которые прошли тестирование на ВИЧ
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Жителям Московской области доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом году обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тысяч человек больше, чем в 2023 году, в результате чего охват населения обследованием вырос на 4%.
"Тестирование на ВИЧ – важная часть заботы о своем здоровье, тем более что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно", - отметил Пронин, слова которого приводятся в сообщении.