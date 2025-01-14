https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993601397.html

Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году

Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году - РИА Новости, 14.01.2025

Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году

Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:10:00+03:00

2025-01-14T11:10:00+03:00

2025-01-14T11:10:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

александр пронин

вич

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Жителям Московской области доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом году обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тысяч человек больше, чем в 2023 году, в результате чего охват населения обследованием вырос на 4%. "Тестирование на ВИЧ – важная часть заботы о своем здоровье, тем более что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно", - отметил Пронин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250113/telemeditsina-1993449043.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр пронин, вич