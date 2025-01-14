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Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году - РИА Новости, 14.01.2025
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Новости Подмосковья
 
11:10 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993601397.html
Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году
Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году - РИА Новости, 14.01.2025
Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году
Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:10:00+03:00
2025-01-14T11:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр пронин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Жителям Московской области доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом году обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тысяч человек больше, чем в 2023 году, в результате чего охват населения обследованием вырос на 4%. "Тестирование на ВИЧ – важная часть заботы о своем здоровье, тем более что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно", - отметил Пронин, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), александр пронин, вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, ВИЧ
Более 2,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в 2024 году

В Подмосковье на 4% выросло число жителей, которые прошли тестирование на ВИЧ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году прошли более 2,8 миллиона человек, что на 108 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Жителям Московской области доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом году обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Вчера, 12:30
По данным главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тысяч человек больше, чем в 2023 году, в результате чего охват населения обследованием вырос на 4%.
"Тестирование на ВИЧ – важная часть заботы о своем здоровье, тем более что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно", - отметил Пронин, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр ПронинВИЧ
 
 
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