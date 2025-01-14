https://ria.ru/20250114/peterburg-1993747325.html
В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ
В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ - РИА Новости, 14.01.2025
В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ
В Санкт-Петербурге увековечат память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, не переживших эвакуацию и замученных нацистами в концлагерях, сообщила... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:31:00+03:00
2025-01-14T23:31:00+03:00
2025-01-14T23:31:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр беглов
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге увековечат память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, не переживших эвакуацию и замученных нацистами в концлагерях, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На заседании координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов поддержал инициативу ветеранов по созданию музея, посвященного детям, погибшим в Великую Отечественную войну, не пережившим эвакуацию и замученным нацистами в концлагерях. "Надо создать музей на территории Красносельского района, где в войну располагались фильтрационные и концлагеря, пересыльные пункты, в которых содержались дети", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он поручил определить место, где можно по архивным документам возвести точную копию барака для детей. Также губернатор поручил проработать вопрос о размещении на здании Дворца учащейся молодежи памятной доски, посвященной детям-жертвам геноцида, которые погибли в локальных войнах и конфликтах, умерли в эвакуации. С такой просьбой к Беглову обратились представители ветеранских организаций.
https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, великая отечественная война (1941-1945), россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ
В Петербурге увековечат память погибших в годы Великой Отечественной войны детей