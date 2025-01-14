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Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США
Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США - РИА Новости, 14.01.2025
Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США
Развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, является суверенным правом Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, является суверенным правом Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении: развивать отношения по всем азимутам", - сказал Песков журналистам. Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. -0-
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армения, сша, россия, дмитрий песков, энтони блинкен
Армения, США, Россия, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен
Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США
Песков: развивать отношения с США является суверенным правом Армении