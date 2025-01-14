https://ria.ru/20250114/peskov-1993613538.html

Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США

Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США - РИА Новости, 14.01.2025

Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения с США

Развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, является суверенным правом Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:54:00+03:00

2025-01-14T11:54:00+03:00

2025-01-14T11:54:00+03:00

армения

сша

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дмитрий песков

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, является суверенным правом Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении: развивать отношения по всем азимутам", - сказал Песков журналистам. Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. -0-

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армения

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армения, сша, россия, дмитрий песков, энтони блинкен