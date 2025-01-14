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Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
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15:18 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993675965.html
Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа
Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа
Взгляды Трампа значительно расходятся с планами отдельных владельцев промышленных гигантов США и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:18:00+03:00
2025-01-14T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взгляды Трампа значительно расходятся с планами отдельных владельцев промышленных гигантов США и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства и на президентском посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". Патрушев заявил, что "глубинное государство" в США очень сильно, и оно может не дать избранному президенту Дональду Трампу реализовать свои намерения в полной мере. "Опыт предвыборной кампании и покушения на него показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям. Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673062.html
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сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, В мире
Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа

Патрушев: важно обеспечить безопасность Трампа до и после вступления в должность

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взгляды Трампа значительно расходятся с планами отдельных владельцев промышленных гигантов США и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства и на президентском посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Патрушев заявил, что "глубинное государство" в США очень сильно, и оно может не дать избранному президенту Дональду Трампу реализовать свои намерения в полной мере.
"Опыт предвыборной кампании и покушения на него показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям. Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", - сказал Патрушев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Патрушев оценил идею Трампа вернуть США к прагматичной политике
15:12
 
СШАРоссияДональд ТрампНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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