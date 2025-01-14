https://ria.ru/20250114/patrushev-1993675965.html

Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа

Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев объяснил, почему важно обеспечить безопасность Трампа

Взгляды Трампа значительно расходятся с планами отдельных владельцев промышленных гигантов США и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взгляды Трампа значительно расходятся с планами отдельных владельцев промышленных гигантов США и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства и на президентском посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". Патрушев заявил, что "глубинное государство" в США очень сильно, и оно может не дать избранному президенту Дональду Трампу реализовать свои намерения в полной мере. "Опыт предвыборной кампании и покушения на него показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям. Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673062.html

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сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, в мире