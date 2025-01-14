https://ria.ru/20250114/ovchinskiy-1993526019.html

Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации

Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации - РИА Новости, 14.01.2025

Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации

Три дома суммарной площадью более 43 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в районе Царицыно в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:20:00+03:00

2025-01-14T10:20:00+03:00

2025-01-14T10:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три дома суммарной площадью более 43 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в районе Царицыно в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.Как он уточнил, дома возвели на улицах Ереванская (6, корпус 2), Каспийская (28/1) и Бехтерова (29, корпуса 1 и 2)."На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти 5 тысяч квадратных метров. В новостройке на Каспийской – 97 квартир площадью более 5 тысяч квадратных метров. Площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что ближайшее окружение новостроек сформировано необходимой социальной инфраструктурой. Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993183091.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы