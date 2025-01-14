Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ovchinskiy-1993526019.html
Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации
Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации - РИА Новости, 14.01.2025
Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации
Три дома суммарной площадью более 43 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в районе Царицыно в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:20:00+03:00
2025-01-14T10:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:304:1706:1264_1920x0_80_0_0_92d7f0a060c139815edbdee82b429efe.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три дома суммарной площадью более 43 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в районе Царицыно в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.Как он уточнил, дома возвели на улицах Ереванская (6, корпус 2), Каспийская (28/1) и Бехтерова (29, корпуса 1 и 2)."На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти 5 тысяч квадратных метров. В новостройке на Каспийской – 97 квартир площадью более 5 тысяч квадратных метров. Площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что ближайшее окружение новостроек сформировано необходимой социальной инфраструктурой. Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993183091.html
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:144:1706:1424_1920x0_80_0_0_92c5e0d33eb1fec30df278eb9c95efcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Царицыне сдали три дома по программе реновации

Овчинский: в Царицыне в Москве сдали три дома по программе реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три дома суммарной площадью более 43 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в районе Царицыно в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
Как он уточнил, дома возвели на улицах Ереванская (6, корпус 2), Каспийская (28/1) и Бехтерова (29, корпуса 1 и 2).
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
11 января, 10:15
"На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти 5 тысяч квадратных метров. В новостройке на Каспийской – 97 квартир площадью более 5 тысяч квадратных метров. Площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что ближайшее окружение новостроек сформировано необходимой социальной инфраструктурой. Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов
7 января, 12:20
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала