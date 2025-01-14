Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН
Лавров заявил, что Германия и Япония не смогут войти в Совбез ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН, но Германия и Япония туда войти не смогут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансах, и соответственно, и в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН. Мы не раз говорили, что такие державы как Индия и Бразилия по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в СБ ООН одновременно с соответствующим решением по африканскому постоянному членству в Совете Безопасности", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лавров добавил, что с другой стороны, страны Запада опять-таки пытаются испортить этот процесс, всеми правдами и неправдами обеспечить себе всё равно преимущественные позиции.
"И уже сейчас из 15 постоянных членов имея 6, американцы в числе своих главных претендентов на членство в СБ на постоянной основе называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, слепо, покорно следуют в фарватере США, а когда США их ущемляет напрямую, они пикнуть не смеют", - заключил Лавров.