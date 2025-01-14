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Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.01.2025
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12:00 14.01.2025 (обновлено: 12:21 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/oon-1993614845.html
Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН
Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН
Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН, но Германия и Япония туда войти не смогут, заявил министр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:00:00+03:00
2025-01-14T12:21:00+03:00
в мире
япония
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индия
оон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН, но Германия и Япония туда войти не смогут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансах, и соответственно, и в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН. Мы не раз говорили, что такие державы как Индия и Бразилия по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в СБ ООН одновременно с соответствующим решением по африканскому постоянному членству в Совете Безопасности", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Лавров добавил, что с другой стороны, страны Запада опять-таки пытаются испортить этот процесс, всеми правдами и неправдами обеспечить себе всё равно преимущественные позиции."И уже сейчас из 15 постоянных членов имея 6, американцы в числе своих главных претендентов на членство в СБ на постоянной основе называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, слепо, покорно следуют в фарватере США, а когда США их ущемляет напрямую, они пикнуть не смеют", - заключил Лавров.
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в мире, япония, германия, индия, оон, бразилия, сергей лавров
В мире, Япония, Германия, Индия, ООН, Бразилия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможное членство Японии и ФРГ в Совбезе ООН

Лавров заявил, что Германия и Япония не смогут войти в Совбез ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН, но Германия и Япония туда войти не смогут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансах, и соответственно, и в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН. Мы не раз говорили, что такие державы как Индия и Бразилия по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в СБ ООН одновременно с соответствующим решением по африканскому постоянному членству в Совете Безопасности", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лавров добавил, что с другой стороны, страны Запада опять-таки пытаются испортить этот процесс, всеми правдами и неправдами обеспечить себе всё равно преимущественные позиции.
"И уже сейчас из 15 постоянных членов имея 6, американцы в числе своих главных претендентов на членство в СБ на постоянной основе называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, слепо, покорно следуют в фарватере США, а когда США их ущемляет напрямую, они пикнуть не смеют", - заключил Лавров.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя
3 января, 13:28
 
В миреЯпонияГерманияИндияООНБразилияСергей Лавров
 
 
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