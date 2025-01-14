https://ria.ru/20250114/onf-1993680457.html
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 14.01.2025
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
надежные люди
общероссийский народный фронт
гуманитарная помощь
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НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Первую в наступившем году партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии на передовую. Дополнительное оборудование на сумму около 100 тысяч рублей приобретено по заявке бойцов Прохладненской отдельной гвардейской бригады специального назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для нужд военных закупили комплект шипованной резины на переданный ранее автомобиль "Нива". "Кроме того, собрали для ребят небольшую библиотеку, которая в минуты отдыха скрасит окопные будни на передовой", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241112/svo-1983388194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО
ОНФ в КБР передал бойцам первую в 2025 году партию гуманитарной помощи
НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"Первую в наступившем году партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии на передовую. Дополнительное оборудование на сумму около 100 тысяч рублей приобретено по заявке бойцов Прохладненской отдельной гвардейской бригады специального назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для нужд военных закупили комплект шипованной резины на переданный ранее автомобиль "Нива".
"Кроме того, собрали для ребят небольшую библиотеку, которая в минуты отдыха скрасит окопные будни на передовой", - добавили в пресс-службе.