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В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 14.01.2025
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Надежные люди
 
15:38 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/onf-1993680457.html
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 14.01.2025
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
надежные люди
общероссийский народный фронт
гуманитарная помощь
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НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Первую в наступившем году партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии на передовую. Дополнительное оборудование на сумму около 100 тысяч рублей приобретено по заявке бойцов Прохладненской отдельной гвардейской бригады специального назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для нужд военных закупили комплект шипованной резины на переданный ранее автомобиль "Нива". "Кроме того, собрали для ребят небольшую библиотеку, которая в минуты отдыха скрасит окопные будни на передовой", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241112/svo-1983388194.html
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общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь
В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО

ОНФ в КБР передал бойцам первую в 2025 году партию гуманитарной помощи

© Народный фронт | КБРПредставители Народного фронта в Кабардино-Балкарии передали партию гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. Кадр видео
Представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии передали партию гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Народный фронт | КБР
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НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"Первую в наступившем году партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии на передовую. Дополнительное оборудование на сумму около 100 тысяч рублей приобретено по заявке бойцов Прохладненской отдельной гвардейской бригады специального назначения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для нужд военных закупили комплект шипованной резины на переданный ранее автомобиль "Нива".
"Кроме того, собрали для ребят небольшую библиотеку, которая в минуты отдыха скрасит окопные будни на передовой", - добавили в пресс-службе.
 
Надежные людиОбщероссийский народный фронтГуманитарная помощь
 
 
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