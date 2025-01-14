https://ria.ru/20250114/onf-1993680457.html

В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО

В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 14.01.2025

В Кабардино-Балкарии передали первую партию гумпомощи бойцам СВО

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:38:00+03:00

2025-01-14T15:38:00+03:00

2025-01-14T15:38:00+03:00

надежные люди

общероссийский народный фронт

гуманитарная помощь

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НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Первую в наступившем году партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии на передовую. Дополнительное оборудование на сумму около 100 тысяч рублей приобретено по заявке бойцов Прохладненской отдельной гвардейской бригады специального назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для нужд военных закупили комплект шипованной резины на переданный ранее автомобиль "Нива". "Кроме того, собрали для ребят небольшую библиотеку, которая в минуты отдыха скрасит окопные будни на передовой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241112/svo-1983388194.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь