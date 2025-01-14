Рейтинг@Mail.ru
Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/nasilie-1993566705.html
Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии
Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.01.2025
Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии
Британского писателя Нила Геймана, наиболее известного по романам "Звездная пыль" и "Американские боги", обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:28:00+03:00
2025-01-14T03:28:00+03:00
в мире
сша
великобритания
новая зеландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21630/05/216300567_0:306:1453:1123_1920x0_80_0_0_13a05615ca1746f89c4e71f0ff5b842f.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Британского писателя Нила Геймана, наиболее известного по романам "Звездная пыль" и "Американские боги", обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь женщин, включая бывшую няню его сына, сообщает раздел журнала New York Magazine Vulture. По данным издания, в июле 2024 года две женщины впервые обвинили Геймана в насилии. После этого, пишет журнал, с обвинениями в сексуальных домогательствах, принуждении и насилии в адрес писателя выступили еще несколько женщин. "Я (автор статьи - ред.) разговаривала с четырьмя из этих женщин и еще с четырьмя другими, чьи истории были частично похожи", - говорится в материале журнала. По результатам расследования автора статьи, почти все предполагаемые инциденты произошли в период, когда Гейман жил в США, Великобритании и Новой Зеландии. Две из восьми женщин работали на него, пять были его фанатками. Одной из них была бывшая няня сына писателя, Скарлетт Павлович. "В 2023 году Павлович подала заявление в полицию, обвиняя Геймана в сексуальном насилии", - пишет издание. По заявлению представителя правоохранителей, ее "дело было закрыто". Согласно расследованию Vulture, Павлович начала работать няней в доме жены писателя, американской певицы Аманды Палмер, в начале 2022 года. По утверждению женщины, Гейман неоднократно насиловал ее, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына. По данным издания, писатель ранее утверждал, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.
https://ria.ru/20240731/pedofil-1963220013.html
https://rsport.ria.ru/20241211/evora-1988680729.html
сша
великобритания
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21630/05/216300567_0:170:1453:1260_1920x0_80_0_0_df6ecf3e8b74041c76316f7c5ccc7922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, новая зеландия
В мире, США, Великобритания, Новая Зеландия
Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии

NYM: писателя Нила Геймана обвиняют в сексуальном насилии восемь женщин

© РИА Новости / Александр Саверкин | Перейти в медиабанкАнглийский писатель-фантаст Нил Гейман
Английский писатель-фантаст Нил Гейман - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Саверкин
Перейти в медиабанк
Английский писатель-фантаст Нил Гейман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Британского писателя Нила Геймана, наиболее известного по романам "Звездная пыль" и "Американские боги", обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь женщин, включая бывшую няню его сына, сообщает раздел журнала New York Magazine Vulture.
По данным издания, в июле 2024 года две женщины впервые обвинили Геймана в насилии. После этого, пишет журнал, с обвинениями в сексуальных домогательствах, принуждении и насилии в адрес писателя выступили еще несколько женщин.
Телеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей
31 июля 2024, 15:55
"Я (автор статьи - ред.) разговаривала с четырьмя из этих женщин и еще с четырьмя другими, чьи истории были частично похожи", - говорится в материале журнала.
По результатам расследования автора статьи, почти все предполагаемые инциденты произошли в период, когда Гейман жил в США, Великобритании и Новой Зеландии. Две из восьми женщин работали на него, пять были его фанатками. Одной из них была бывшая няня сына писателя, Скарлетт Павлович.
"В 2023 году Павлович подала заявление в полицию, обвиняя Геймана в сексуальном насилии", - пишет издание. По заявлению представителя правоохранителей, ее "дело было закрыто".
Согласно расследованию Vulture, Павлович начала работать няней в доме жены писателя, американской певицы Аманды Палмер, в начале 2022 года. По утверждению женщины, Гейман неоднократно насиловал ее, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына.
По данным издания, писатель ранее утверждал, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.
Нелсон Эвора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
СМИ: олимпийского чемпиона обвинили в сексуальном насилии
11 декабря 2024, 19:28
 
В миреСШАВеликобританияНовая Зеландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала