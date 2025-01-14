https://ria.ru/20250114/nasilie-1993566705.html

Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии

Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.01.2025

Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии

Британского писателя Нила Геймана, наиболее известного по романам "Звездная пыль" и "Американские боги", обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:28:00+03:00

2025-01-14T03:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Британского писателя Нила Геймана, наиболее известного по романам "Звездная пыль" и "Американские боги", обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь женщин, включая бывшую няню его сына, сообщает раздел журнала New York Magazine Vulture. По данным издания, в июле 2024 года две женщины впервые обвинили Геймана в насилии. После этого, пишет журнал, с обвинениями в сексуальных домогательствах, принуждении и насилии в адрес писателя выступили еще несколько женщин. "Я (автор статьи - ред.) разговаривала с четырьмя из этих женщин и еще с четырьмя другими, чьи истории были частично похожи", - говорится в материале журнала. По результатам расследования автора статьи, почти все предполагаемые инциденты произошли в период, когда Гейман жил в США, Великобритании и Новой Зеландии. Две из восьми женщин работали на него, пять были его фанатками. Одной из них была бывшая няня сына писателя, Скарлетт Павлович. "В 2023 году Павлович подала заявление в полицию, обвиняя Геймана в сексуальном насилии", - пишет издание. По заявлению представителя правоохранителей, ее "дело было закрыто". Согласно расследованию Vulture, Павлович начала работать няней в доме жены писателя, американской певицы Аманды Палмер, в начале 2022 года. По утверждению женщины, Гейман неоднократно насиловал ее, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына. По данным издания, писатель ранее утверждал, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.

https://ria.ru/20240731/pedofil-1963220013.html

https://rsport.ria.ru/20241211/evora-1988680729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, новая зеландия