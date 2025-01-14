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Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет - РИА Новости, 14.01.2025
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19:50 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет
Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет - РИА Новости, 14.01.2025
Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет
Населения Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:50:00+03:00
2025-01-14T19:50:00+03:00
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Населения Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "С 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43 процента, по сравнению с 2014 годом, вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается, и люди принимают решение переехать в Севастополь", - доложил Развожаев.
https://ria.ru/20240609/krym-1951756802.html
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общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет

Развожаев: население Севастополя выросло за 10 лет на 43%, до 561 тысячи человек

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Населения Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"С 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43 процента, по сравнению с 2014 годом, вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается, и люди принимают решение переехать в Севастополь", - доложил Развожаев.
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ОбществоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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