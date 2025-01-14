https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет

Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет - РИА Новости, 14.01.2025

Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет

Населения Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:50:00+03:00

2025-01-14T19:50:00+03:00

2025-01-14T19:50:00+03:00

общество

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Населения Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "С 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43 процента, по сравнению с 2014 годом, вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается, и люди принимают решение переехать в Севастополь", - доложил Развожаев.

https://ria.ru/20240609/krym-1951756802.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин