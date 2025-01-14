https://ria.ru/20250114/moskva-1993638624.html
В Москве поставили на профилактический учет девушку, ударившую ребенка
В Москве поставили на профилактический учет девушку, ударившую ребенка - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве поставили на профилактический учет девушку, ударившую ребенка
Девушка, ударившая малолетнего ребенка в Москве, с ноября поставлена на профилактический учет, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:14:00+03:00
2025-01-14T13:14:00+03:00
2025-01-14T17:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Девушка, ударившая малолетнего ребенка в Москве, с ноября поставлена на профилактический учет, сообщает столичная прокуратура.Ранее столичный СК сообщил, что следователи возбудил уголовное дело после видео, где две девушки, пританцовывая, издеваются над малышом, одна из них сильно бьет его ногой в спину. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль данный случай, а также посетит школу девочек. По ее словам, ребенок не пострадал."Прокурорами установлено, что на видеозаписи запечатлены две школьницы 2011 года рождения, одна из которых 14 ноября 2024 года, находясь в квартире жилого дома по 1-й Напрудной улице, ударила ногой малолетнего сына 2022 года рождения сожительницы отца. В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, она поставлена на профилактический учет", - говорится в сообщении.Прокурорская проверка продолжается, отмечается в релизе."Я связалась со школой и в настоящее время держу на контроле работу, которая ведется с подростками, участвовавшими в инциденте. Необходимо принять все меры, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем и обеспечить должный контроль за поведением подростков", - написала позже Ярославская в своем Telegram-канале.Она добавила, что девочки будут поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних за недопустимое поведение и нарушение норм общения.
https://ria.ru/20250113/meksika-1993456333.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве поставили на профилактический учет девушку, ударившую ребенка
Прокуратура поставила на учет девушку, ударившую малолетнего ребенка в Москве
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Девушка, ударившая малолетнего ребенка в Москве, с ноября поставлена на профилактический учет, сообщает столичная прокуратура.
Ранее столичный СК сообщил, что следователи возбудил уголовное дело после видео, где две девушки, пританцовывая, издеваются над малышом, одна из них сильно бьет его ногой в спину. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль данный случай, а также посетит школу девочек. По ее словам, ребенок не пострадал.
"Прокурорами установлено, что на видеозаписи запечатлены две школьницы 2011 года рождения, одна из которых 14 ноября 2024 года, находясь в квартире жилого дома по 1-й Напрудной улице, ударила ногой малолетнего сына 2022 года рождения сожительницы отца. В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, она поставлена на профилактический учет", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка продолжается, отмечается в релизе.
"Я связалась со школой и в настоящее время держу на контроле работу, которая ведется с подростками, участвовавшими в инциденте. Необходимо принять все меры, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем и обеспечить должный контроль за поведением подростков", - написала позже Ярославская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что девочки будут поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних за недопустимое поведение и нарушение норм общения.