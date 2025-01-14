https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html

На юго-востоке Москвы благоустроили территорию у станции "Сортировочная"

На юго-востоке Москвы благоустроили территорию у станции "Сортировочная" - РИА Новости, 14.01.2025

На юго-востоке Москвы благоустроили территорию у станции "Сортировочная"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству территории возле станции третьего московского центрального диаметра... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:24:00+03:00

2025-01-14T09:24:00+03:00

2025-01-14T09:24:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству территории возле станции третьего московского центрального диаметра "Сортировочная" на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, ранее она не была востребована у пассажиров, поэтому нужно было интегрировать ее в городскую среду, создать необходимую инфраструктуру. В границы работ вошли улица Дворникова и Юрьевский переулок", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные кабельные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 4,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему. "В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составила более 13 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили около 17 тысяч "квадратов" асфальта, организовали почти 140 парковочных мест и 32 велопарковки. Модернизировали систему освещения: пространства в районе станции освещают 140 фонарей с энергоэффективными светильниками. Наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков. По его словам, в сквере возле заправочной станции в Юрьевском переулке отремонтировали лестницу, дорожки с уклоном оборудовали перилами. Установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами. Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станции обустроили почти 15 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков