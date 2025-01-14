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В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 14.01.2025 (обновлено: 03:50 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине
В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине
Западные страны могут потребовать от Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:25:00+03:00
2025-01-14T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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верховная рада украины
александр дубинский
дональд трамп
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западные страны могут потребовать от Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале."Если для этого надо будет требовать призыва 15-ти летних — потребуют. А &lt;...&gt; (Зеленский. — Прим. ред.) исполнит", — написал нардеп.По его словам, такое требование может исходить из защиты национальных интересов Вашингтона, которые с приходом в Белый дом Дональда Трампа претерпят изменения, включая пересмотр роли американского государства в конфликте на Украине."В интересах Трампа закончить войну, это значит — закончить ее в интересах США. &lt;...&gt; Это только Владимир Александрович (Зеленский — Прим. ред.) может встегивать оболваненной толпе, что они должны умирать за чужие интересы", — добавил Дубинский.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html
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в мире, сша, украина, верховная рада украины, александр дубинский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский, Дональд Трамп
В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине

Депутат Рады Дубинский не исключил снижения возраста мобилизации до 15 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западные страны могут потребовать от Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале.
"Если для этого надо будет требовать призыва 15-ти летних — потребуют. А <...> (Зеленский. — Прим. ред.) исполнит", — написал нардеп.
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По его словам, такое требование может исходить из защиты национальных интересов Вашингтона, которые с приходом в Белый дом Дональда Трампа претерпят изменения, включая пересмотр роли американского государства в конфликте на Украине.
«
"В интересах Трампа закончить войну, это значит — закончить ее в интересах США. <...> Это только Владимир Александрович (Зеленский — Прим. ред.) может встегивать оболваненной толпе, что они должны умирать за чужие интересы", — добавил Дубинский.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВерховная Рада УкраиныАлександр ДубинскийДональд Трамп
 
 
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