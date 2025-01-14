https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html

В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине

В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине

Западные страны могут потребовать от Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:25:00+03:00

2025-01-14T03:25:00+03:00

2025-01-14T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западные страны могут потребовать от Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале."Если для этого надо будет требовать призыва 15-ти летних — потребуют. А <...> (Зеленский. — Прим. ред.) исполнит", — написал нардеп.По его словам, такое требование может исходить из защиты национальных интересов Вашингтона, которые с приходом в Белый дом Дональда Трампа претерпят изменения, включая пересмотр роли американского государства в конфликте на Украине."В интересах Трампа закончить войну, это значит — закончить ее в интересах США. <...> Это только Владимир Александрович (Зеленский — Прим. ред.) может встегивать оболваненной толпе, что они должны умирать за чужие интересы", — добавил Дубинский.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html

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в мире, сша, украина, верховная рада украины, александр дубинский, дональд трамп