https://ria.ru/20250114/mirzojan-1993582490.html

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 14.01.2025

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут во вторник в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве, сообщила... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:08:00+03:00

2025-01-14T09:08:00+03:00

2025-01-14T09:29:00+03:00

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ЕРЕВАН, 14 янв- РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут во вторник в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. "Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки", - написала Бадалян в соцсети Facebook*.По ее словам, мероприятие пройдет во вторник вечером. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен