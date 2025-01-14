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Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 14.01.2025
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09:08 14.01.2025 (обновлено: 09:29 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/mirzojan-1993582490.html
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 14.01.2025
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут во вторник в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве, сообщила... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:08:00+03:00
2025-01-14T09:29:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 янв- РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут во вторник в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. &quot;Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки&quot;, - написала Бадалян в соцсети Facebook*.По ее словам, мероприятие пройдет во вторник вечером. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, армения, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен
В мире, Армения, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Армения и США в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 14 янв- РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут во вторник в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
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"Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки", - написала Бадалян в соцсети Facebook*.

По ее словам, мероприятие пройдет во вторник вечером.
В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.
* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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