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Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2025
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13:40 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/migratsiya-1993645196.html
Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин
Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2025
Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин
Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, сказал председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:40:00+03:00
2025-01-14T13:40:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В течение прошлого года мы приняли 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Ждем от правительства внесения предложения по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов. Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы, и, надеюсь, что как только предложения поступят от правительства, мы с вами постараемся эффективно организовать рассмотрение этих вопросов", - сказал он на пленарном заседании.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин

Володин: Госдума ждет предложений по регулированию трудовой миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В течение прошлого года мы приняли 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Ждем от правительства внесения предложения по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов. Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы, и, надеюсь, что как только предложения поступят от правительства, мы с вами постараемся эффективно организовать рассмотрение этих вопросов", - сказал он на пленарном заседании.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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