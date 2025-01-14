https://ria.ru/20250114/migratsiya-1993645196.html

Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин

Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2025

Госдума ждет предложений по регулированию миграции, заявил Володин

Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, сказал председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:40:00+03:00

2025-01-14T13:40:00+03:00

2025-01-14T13:40:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей мигрантов, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В течение прошлого года мы приняли 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Ждем от правительства внесения предложения по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов. Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы, и, надеюсь, что как только предложения поступят от правительства, мы с вами постараемся эффективно организовать рассмотрение этих вопросов", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20250107/migranty-1992739843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф