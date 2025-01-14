https://ria.ru/20250114/mazut-1993737297.html

В Запорожской области завершили расчистку побережья от мазута

В Запорожской области завершили расчистку побережья от мазута - РИА Новости, 14.01.2025

В Запорожской области завершили расчистку побережья от мазута

В Запорожской области завершили расчистку побережья от выбросов мазута, из-за крушения танкеров в Керченском проливе, мониторинг продолжается, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:10:00+03:00

2025-01-14T21:10:00+03:00

2025-01-14T22:17:00+03:00

запорожская область

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области завершили расчистку побережья от выбросов мазута, из-за крушения танкеров в Керченском проливе, мониторинг продолжается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее Балицкий сообщил, что загрязнение мазутом зафиксировано на Бердянской косе. В частности, обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута."Сегодня завершены работы по расчистке Азовского побережья от фракций мазута. Всего пройдено 14,5 км побережья Бердянской косы (что составляет 100% от общей протяженности загрязненного участка), собрано 2385 мешков общим весом 59,7 тонны песчано-мазутной смеси", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, фрагменты нефтепродуктов размещены на крытой площадке с бетонированным покрытием. Прорабатывается вопрос дальнейшей утилизации отходов. "Работа штаба продолжится, будет проводиться постоянный мониторинг побережья. Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - подчеркнул губернатор.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе