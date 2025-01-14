В Запорожской области завершили расчистку побережья от мазута
В Запорожской области завершили расчистку побережья, мониторинг продолжается
Мазут, собранный в мешки волонтерами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области завершили расчистку побережья от выбросов мазута, из-за крушения танкеров в Керченском проливе, мониторинг продолжается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что загрязнение мазутом зафиксировано на Бердянской косе. В частности, обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута.
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"Сегодня завершены работы по расчистке Азовского побережья от фракций мазута. Всего пройдено 14,5 км побережья Бердянской косы (что составляет 100% от общей протяженности загрязненного участка), собрано 2385 мешков общим весом 59,7 тонны песчано-мазутной смеси", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, фрагменты нефтепродуктов размещены на крытой площадке с бетонированным покрытием. Прорабатывается вопрос дальнейшей утилизации отходов. "Работа штаба продолжится, будет проводиться постоянный мониторинг побережья. Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - подчеркнул губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.