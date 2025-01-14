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В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море - РИА Новости, 14.01.2025
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20:40 14.01.2025 (обновлено: 22:51 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html
В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море
В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море - РИА Новости, 14.01.2025
В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море
Откачку мазута с танкера в Черном море начнут после того, как он будет зафиксирован, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:40:00+03:00
2025-01-14T22:51:00+03:00
россия
черное море
анапа
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Откачку мазута с танкера в Черном море начнут после того, как он будет зафиксирован, сообщила пресс-служба МЧС."Глава МЧС России провел в Анапе заседание оперативного штаба. &lt;...&gt; На заседании штаба было отмечено, что проведены необходимые подготовительные мероприятия по разогреву и откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Работы планируется начать сразу же после завершения обвалования судна, которое позволит исключить подвижку танкера и разлив нефтепродуктов в открытое море", — говорится в заявлении.Организации сбора, временного хранения и утилизации загрязненного грунта, а также нефтепродуктов, собранных с акватории, уделили особое внимание на заседании. Министр поручил проработать всю логистику этой работы и взять на особый контроль весь цикл утилизации нефтепродуктов, отметили в пресс-службе. Также Куренкову доложили, что определили мероприятия по приему, оказанию помощи и реабилитации пострадавших животных и птиц. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html
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россия
черное море
анапа
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россия, черное море, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Черное море, Анапа, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море

МЧС: откачку мазута с танкера в Черном море начнут после фиксации судна

© МЧС России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© МЧС России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Откачку мазута с танкера в Черном море начнут после того, как он будет зафиксирован, сообщила пресс-служба МЧС.
"Глава МЧС России провел в Анапе заседание оперативного штаба. <...> На заседании штаба было отмечено, что проведены необходимые подготовительные мероприятия по разогреву и откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Работы планируется начать сразу же после завершения обвалования судна, которое позволит исключить подвижку танкера и разлив нефтепродуктов в открытое море", — говорится в заявлении.
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Организации сбора, временного хранения и утилизации загрязненного грунта, а также нефтепродуктов, собранных с акватории, уделили особое внимание на заседании.
Министр поручил проработать всю логистику этой работы и взять на особый контроль весь цикл утилизации нефтепродуктов, отметили в пресс-службе.
Также Куренкову доложили, что определили мероприятия по приему, оказанию помощи и реабилитации пострадавших животных и птиц.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
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РоссияЧерное мореАнапаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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