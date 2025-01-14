https://ria.ru/20250114/matkapital-1993664096.html
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной - РИА Новости, 14.01.2025
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной
Министерство труда и социальной защиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода материнского капитала в бессрочный формат, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:46:00+03:00
2025-01-14T14:46:00+03:00
2025-01-14T14:46:00+03:00
россия
андрей пудов
владимир путин
госдума рф
материнский капитал
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода материнского капитала в бессрочный формат, сообщил заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов. "Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли", - сказал Пудов во время пленарного заседания в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. В законопроекте Минтруда отмечалось, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей. Кабмин поддержал это предложение. Согласно проекту Минтруда, опубликованному 28 октября прошлого года, на продление программы материнского капитала до 2030 года может быть выделено дополнительно 2,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей пудов, владимир путин, госдума рф, материнский капитал
Россия, Андрей Пудов, Владимир Путин, Госдума РФ, Материнский капитал
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной
Минтруд предложил рассмотреть вопрос о переводе маткапитала в бессрочный формат