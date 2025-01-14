https://ria.ru/20250114/maldivy-1993602850.html

Мальдивы установили новый рекорд по турпотоку из России

Мальдивы установили новый рекорд по турпотоку из России - РИА Новости, 14.01.2025

Мальдивы установили новый рекорд по турпотоку из России

Мальдивы в 2024 году установили новый исторический рекорд по российскому турпотоку - свыше 225 тысяч визитов, что на 7,7% больше показателя предыдущего года,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:13:00+03:00

2025-01-14T11:13:00+03:00

2025-01-14T11:13:00+03:00

туризм

мальдивы

оаэ

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763064066_0:164:1920:1244_1920x0_80_0_0_c6c27b19f0cd9f5852c65408ef8b5c3a.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мальдивы в 2024 году установили новый исторический рекорд по российскому турпотоку - свыше 225 тысяч визитов, что на 7,7% больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд – 225 205 визитов. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года", - сообщили в ассоциации со ссылкой на статистику мальдивской иммиграционной службы. Отмечается, что самые непопулярные месяцы у россиян для поездок на Мальдивы в 2024 году – май, а также июнь и сентябрь. Самые популярные – январь, февраль, март, июль и август и с октября по декабрь. Пик прибытий в 2024 году – октябрь, минимум – май. "Заметим, что в статистике Пограничной службы ФСБ, которая будет скоро опубликована, количество поездок россиян на Мальдивы будет существенно меньше. Это из-за методики подсчета: российские пограничники считают только посадочные талоны до первого пункта назначения, то есть только тех, кто поехал на Мальдивы прямыми рейсами", - указали в ассоциации. В АТОР подчеркнули, что чуть меньше половины (порядка 45%) россиян прибывают на Мальдивы на стыковочных рейсах. "Как правило, они летят через аэропорты ОАЭ, поэтому российская статистика неизбежно посчитает их частью турпотока в ОАЭ, а не на Мальдивы. Ориентироваться, конечно, надо, на мальдивскую статистику: тут в аэропорту смотрят на паспорт и учитывают всех россиян, из какой бы страны они ни прилетели", - пояснили эксперты.

https://ria.ru/20250110/otdykh-1808166408.html

https://ria.ru/20240805/maldivy-1958594214.html

мальдивы

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мальдивы, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор)