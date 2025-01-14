https://ria.ru/20250114/magazin-1993625079.html

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве - РИА Новости, 14.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:29:00+03:00

2025-01-14T12:29:00+03:00

2025-01-14T12:34:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации словацкого парламента, записал видео о широком ассортименте российских магазинов, которое также подтверждает, что многие иностранные компании продолжают работать в России. "За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы", - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*. На видео он продемонстрировал некоторые товары, которые появились в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией и многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Данко также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России. Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве является сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250106/slovakiya-1992621286.html

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россия, словакия, москва, андрей данко, роберт фицо, ашан