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Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
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12:29 14.01.2025 (обновлено: 12:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/magazin-1993625079.html
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:29:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации словацкого парламента, записал видео о широком ассортименте российских магазинов, которое также подтверждает, что многие иностранные компании продолжают работать в России. "За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы", - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*. На видео он продемонстрировал некоторые товары, которые появились в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией и многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Данко также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России. Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве является сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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россия, словакия, москва, андрей данко, роберт фицо, ашан
Россия, Словакия, Москва, Андрей Данко, Роберт Фицо, Ашан
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикера парламента Словакии Данко удивил ассортимент российских магазинов

© @andrejdanko.skКадр видео, опубликованного Андреем Данко
Кадр видео, опубликованного Андреем Данко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© @andrejdanko.sk
Кадр видео, опубликованного Андреем Данко
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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации словацкого парламента, записал видео о широком ассортименте российских магазинов, которое также подтверждает, что многие иностранные компании продолжают работать в России.
"За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы", - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*.
На видео он продемонстрировал некоторые товары, которые появились в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией и многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Данко также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России.
Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве является сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.
* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Глава Словацкой национальной партии Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии рассказал об ожиданиях от визита в Россию
6 января, 01:17
 
РоссияСловакияМоскваАндрей ДанкоРоберт ФицоАшан
 
 
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