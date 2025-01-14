https://ria.ru/20250114/lukoyl-1993667739.html

В Лукойле обсудили смену главы компании

В Лукойле обсудили смену главы компании - РИА Новости, 14.01.2025

В Лукойле обсудили смену главы компании

Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудил досрочное прекращение полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначение нового, говорится РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:54:00+03:00

2025-01-14T14:54:00+03:00

2025-01-14T15:16:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудил досрочное прекращение полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначение нового, говорится в сообщении компании.США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора в пятницу наложили санкции на Воробьева."Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", о назначении главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", об установлении основных условий договора, заключаемого с главным исполнительным директором ПАО "Лукойл", - говорится в сообщении.Заседания совета директоров компании прошло 13 января. Дополнительная информация об итогах заседания не сообщается.

https://ria.ru/20241129/lukoyl-1986382946.html

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экономика, сша, вадим воробьев, лукойл, россия