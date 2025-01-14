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В Лукойле обсудили смену главы компании - РИА Новости, 14.01.2025
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14:54 14.01.2025 (обновлено: 15:16 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lukoyl-1993667739.html
В Лукойле обсудили смену главы компании
В Лукойле обсудили смену главы компании - РИА Новости, 14.01.2025
В Лукойле обсудили смену главы компании
Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудил досрочное прекращение полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначение нового, говорится РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:54:00+03:00
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экономика
сша
вадим воробьев
лукойл
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудил досрочное прекращение полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначение нового, говорится в сообщении компании.США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора в пятницу наложили санкции на Воробьева."Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", о назначении главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", об установлении основных условий договора, заключаемого с главным исполнительным директором ПАО "Лукойл", - говорится в сообщении.Заседания совета директоров компании прошло 13 января. Дополнительная информация об итогах заседания не сообщается.
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экономика, сша, вадим воробьев, лукойл, россия
Экономика, США, Вадим Воробьев, ЛУКОЙЛ, Россия
В Лукойле обсудили смену главы компании

Совет директоров Лукойла обсудил смену главы компании

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудил досрочное прекращение полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначение нового, говорится в сообщении компании.
США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора в пятницу наложили санкции на Воробьева.
"Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", о назначении главного исполнительного директора ПАО "Лукойл", об установлении основных условий договора, заключаемого с главным исполнительным директором ПАО "Лукойл", - говорится в сообщении.
Заседания совета директоров компании прошло 13 января. Дополнительная информация об итогах заседания не сообщается.
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ЭкономикаСШАВадим ВоробьевЛУКОЙЛРоссия
 
 
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