В ООН пройдет выставка, посвященная блокаде Ленинграда
В здании Генассамблеи ООН откроется выставка о блокаде Ленинграда
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выставка, посвященная блокаде Ленинграда, пройдет на территории Генеральной Ассамблеи ООН, экспозицию откроет постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).
"В здании Генеральной Ассамблеи ООН откроется выставка, посвященная блокаде Ленинграда", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
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В НЦИП добавили, что выставка организована центром совместно с постоянным представительством России при ООН.
"Стенды экспозиции содержат архивные документы, свидетельствующие о трагедии блокадного Ленинграда. Материалы подготовлены на основе решения Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года о признании блокады Ленинграда нацистами и их пособниками геноцидом советского народа", - добавили в Национальном центре исторической памяти.
В центре подчеркнули, что выставка рассказывает о блокаде Ленинграда как о спланированном акте геноцида со стороны нацистов, в основе политики которых лежали преступные приказы политического, экономического и военного руководства гитлеровской Германии. НЦИП напомнил, что нацисты разработали специальные директивные документы (Плант "Ост", план "Ольденбург", план "Бакке") по уничтожению людей, применению безнаказанного насилия в отношении мирного населения и военнопленных и массовому морению голодом. В результате блокады Ленинграда погибли более 1 миллиона человек.
"Откроет выставку Василий Небензя - постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности ООН", - уточнили в центре.
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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, "Дорога жизни", был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что жертвами блокады Ленинграда стали не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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