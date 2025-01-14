https://ria.ru/20250114/lavrov-1993729436.html

Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине

Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:00:00+03:00

2025-01-14T20:00:00+03:00

2025-01-14T20:00:00+03:00

россия

украина

словакия

сергей лавров

андрей данко

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт на Украине и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции "коллективного Запада", продолжающего "накачивать" киевский режим вооружением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Помимо этого, на встрече отметили важность возобновления диалога парламентариев двух стран. "С обеих сторон подчёркнута важность бережного отношения к историческому наследию, поддержания культурных связей и обменов", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20250114/slovakiya-1993639932.html

россия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, словакия, сергей лавров, андрей данко, политика