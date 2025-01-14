https://ria.ru/20250114/lavrov-1993729436.html
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:00:00+03:00
2025-01-14T20:00:00+03:00
2025-01-14T20:00:00+03:00
россия
украина
словакия
сергей лавров
андрей данко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт на Украине и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции "коллективного Запада", продолжающего "накачивать" киевский режим вооружением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Помимо этого, на встрече отметили важность возобновления диалога парламентариев двух стран. "С обеих сторон подчёркнута важность бережного отношения к историческому наследию, поддержания культурных связей и обменов", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20250114/slovakiya-1993639932.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, словакия, сергей лавров, андрей данко, политика
Россия, Украина, Словакия, Сергей Лавров, Андрей Данко, Политика
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине
Лавров и вице-спикер парламента Словакии Данко обсудили конфликт на Украине