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Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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20:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993729436.html
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:00:00+03:00
2025-01-14T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт на Украине и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции "коллективного Запада", продолжающего "накачивать" киевский режим вооружением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Помимо этого, на встрече отметили важность возобновления диалога парламентариев двух стран. "С обеих сторон подчёркнута важность бережного отношения к историческому наследию, поддержания культурных связей и обменов", - добавили в МИД.
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россия, украина, словакия, сергей лавров, андрей данко, политика
Россия, Украина, Словакия, Сергей Лавров, Андрей Данко, Политика
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили конфликт на Украине

Лавров и вице-спикер парламента Словакии Данко обсудили конфликт на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко обсудили конфликт на Украине и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции "коллективного Запада", продолжающего "накачивать" киевский режим вооружением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД отметили, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере.
Помимо этого, на встрече отметили важность возобновления диалога парламентариев двух стран.
"С обеих сторон подчёркнута важность бережного отношения к историческому наследию, поддержания культурных связей и обменов", - добавили в МИД.
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РоссияУкраинаСловакияСергей ЛавровАндрей ДанкоПолитика
 
 
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