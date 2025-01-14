https://ria.ru/20250114/lavrov-1993660373.html

"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США

"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США - РИА Новости, 14.01.2025

"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США

Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по... РИА Новости, 14.01.2025

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2025-01-14T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Главные заявления — в материале РИА Новости.Об администрации Трампа"Трамп первым из западных политиков признался в том, что в НАТО лгали о нерасширении на восток".О миропорядке О коллективном ЗападеО давлении США и Евросоюза на СербиюОб отношениях с зарубежными партнерами

https://ria.ru/20250111/lavrov-1993225450.html

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Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году 2025-01-14T14:31 true PT164M00S

Лавров: мы готовы обсуждать гарантии безопасности "той стране, которая сейчас называется Украина" ❗️Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той стране, которая сейчас называется Украиной", заявил Лавров. Но для урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах, в евразийском формате, подчеркнул министр. 2025-01-14T14:31 true PT1M38S

Лавров: США не нужен ни один конкурент ни в одной области Отдельно министр отметил, что если Трамп "сделает Америку еще более великой", то надо будет внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться. 2025-01-14T14:31 true PT2M03S

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россия, сша, сербия, сергей лавров, нато, оон, турецкий поток, евросоюз, в мире