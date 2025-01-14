Рейтинг@Mail.ru
"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 14.01.2025 (обновлено: 16:27 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993660373.html
"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США
"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США - РИА Новости, 14.01.2025
"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США
Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T16:27:00+03:00
россия
сша
сербия
сергей лавров
нато
оон
турецкий поток
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993659786_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_0dbda5a09c4c71c99a84c18104447771.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Главные заявления — в материале РИА Новости.Об администрации Трампа&quot;Трамп первым из западных политиков признался в том, что в НАТО лгали о нерасширении на восток&quot;.О миропорядке О коллективном ЗападеО давлении США и Евросоюза на СербиюОб отношениях с зарубежными партнерами
https://ria.ru/20250111/lavrov-1993225450.html
россия
сша
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году
2025-01-14T14:31
true
PT164M00S
Лавров: мы готовы обсуждать гарантии безопасности "той стране, которая сейчас называется Украина"
❗️Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той стране, которая сейчас называется Украиной", заявил Лавров. Но для урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах, в евразийском формате, подчеркнул министр.
2025-01-14T14:31
true
PT1M38S
Лавров: США не нужен ни один конкурент ни в одной области
Отдельно министр отметил, что если Трамп "сделает Америку еще более великой", то надо будет внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться.
2025-01-14T14:31
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993659786_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c4d006a4b96be3a7572ea45eb757eaed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сербия, сергей лавров, нато, оон, турецкий поток, евросоюз, в мире
Россия, США, Сербия, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Турецкий поток, Евросоюз, В мире

"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Об администрации Трампа

  • Администрация Байдена новыми антироссийскими санкциями в энергетике хочет "подложить свинью" команде Трампа.
  • О намерении Трампа купить Гренландию у Дании: для начала нужно послушать мнение самих гренландцев.
  • Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия.
«

"Трамп первым из западных политиков признался в том, что в НАТО лгали о нерасширении на восток".

Сергей Лавров
Министр иностранных дел
  • Предложений от команды Трампа о встрече с Путиным не было.
  • Россия внимательно изучит позицию Трампа по украинскому урегулированию, когда он сформулирует ее после инаугурации.

О миропорядке

  • Сейчас те, кто отстаивает закрепленные в Уставе ООН после победы над нацистским режимом принципы, противостоят тем, кого этот устав не устраивает.
  • Ялтинско-Потсдамская система не исчерпала себя, странам следует соблюдать ее основные положения.
  • Все государства должны соблюдать Устав ООН полностью, не выбирая из него положения по предпочтениям.
  • Связка России и Китая — один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни.

О коллективном Западе

  • Западные страны не хотят по-честному конкурировать.
  • Коллективный Запад решил, что победил в холодной войне.
  • Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН.
  • Американцы в числе постоянных членов Совбеза ООН называют Германию и Японию, которые не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и слепо следуют за США.
  • США пытаются вывести из строя "Турецкий поток".
  • Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях.

О давлении США и Евросоюза на Сербию

  • США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию.
  • От Сербии за вступление в Евросоюз потребуют признать независимость Косово и присоединиться ко всем антироссийским санкциям.
  • Взаимоотношения России и Сербии основываются на интересах обеих стран и народов этих государств.

Об отношениях с зарубежными партнерами

  • Решение Армении и США подписать документ о стратегическом партнерстве — это суверенное решение двух государств.
  • Стремление Армении получить членство в ЕС несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.
  • Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты России и Ирана, не направлен против какой-либо другой страны.
  • Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым
11 января, 06:09
 
РоссияСШАСербияСергей ЛавровНАТОООНТурецкий потокЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала