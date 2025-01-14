"Трамп уже признал". Лавров рассказал, чего Россия ждет от США
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Главные заявления — в материале РИА Новости.
Об администрации Трампа
- Администрация Байдена новыми антироссийскими санкциями в энергетике хочет "подложить свинью" команде Трампа.
- О намерении Трампа купить Гренландию у Дании: для начала нужно послушать мнение самих гренландцев.
- Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия.
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"Трамп первым из западных политиков признался в том, что в НАТО лгали о нерасширении на восток".
- Предложений от команды Трампа о встрече с Путиным не было.
- Россия внимательно изучит позицию Трампа по украинскому урегулированию, когда он сформулирует ее после инаугурации.
О миропорядке
- Сейчас те, кто отстаивает закрепленные в Уставе ООН после победы над нацистским режимом принципы, противостоят тем, кого этот устав не устраивает.
- Ялтинско-Потсдамская система не исчерпала себя, странам следует соблюдать ее основные положения.
- Все государства должны соблюдать Устав ООН полностью, не выбирая из него положения по предпочтениям.
- Связка России и Китая — один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни.
О коллективном Западе
- Западные страны не хотят по-честному конкурировать.
- Коллективный Запад решил, что победил в холодной войне.
- Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН.
- Американцы в числе постоянных членов Совбеза ООН называют Германию и Японию, которые не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и слепо следуют за США.
- США пытаются вывести из строя "Турецкий поток".
- Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях.
О давлении США и Евросоюза на Сербию
Об отношениях с зарубежными партнерами
- Решение Армении и США подписать документ о стратегическом партнерстве — это суверенное решение двух государств.
- Стремление Армении получить членство в ЕС несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.
- Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты России и Ирана, не направлен против какой-либо другой страны.
- Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков.