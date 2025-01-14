Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, заявил Лавров
Лавров заявил о готовности РФ обсуждать гарантии безопасности для Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин (конфликта - ред.). Ликвидированы они могут быть наверное только в контексте более широких договорённостей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же страны, которая сейчас называется Украина, которая ещё не самоопределилась в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, но при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он будет доминирующим", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лавров добавил, что игнорировать евразийский контекст невозможно, потому что нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, всей Южной Азии.
"Надо обустраивать континент таким образом, чтобы дела в его центральной части: Центральной Азии, Кавказе, Дальнем Востоке, в Тайваньском проливе, в Южно-китайском море решали страны региона", - заключил министр.