https://ria.ru/20250114/lavrov-1993648312.html
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров
Вьетнам выразил готовность принять на своей территории возможные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:50:00+03:00
2025-01-14T13:50:00+03:00
2025-01-14T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность принять на своей территории возможные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы услышали, что Вьетнам готов принять у себя даже переговоры. Мы признательны за это, очень ценим отношение наших вьетнамских друзей. Но не можем сейчас ничего комментировать, потому что никаких конкретных предложений нет, а задачи, которые мы решаем, обязаны быть доведены до конца", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993643168.html
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вьетнам, украина, россия, сергей лавров, в мире
Вьетнам, Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров
Лавров: Вьетнам готов принять переговоры по Украине на своей территории