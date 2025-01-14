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Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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13:50 14.01.2025 (обновлено: 13:51 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993648312.html
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров
Вьетнам выразил готовность принять на своей территории возможные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:50:00+03:00
2025-01-14T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность принять на своей территории возможные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы услышали, что Вьетнам готов принять у себя даже переговоры. Мы признательны за это, очень ценим отношение наших вьетнамских друзей. Но не можем сейчас ничего комментировать, потому что никаких конкретных предложений нет, а задачи, которые мы решаем, обязаны быть доведены до конца", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993643168.html
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вьетнам, украина, россия, сергей лавров, в мире
Вьетнам, Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Вьетнам готов принять возможные переговоры по Украине, заявил Лавров

Лавров: Вьетнам готов принять переговоры по Украине на своей территории

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность принять на своей территории возможные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы услышали, что Вьетнам готов принять у себя даже переговоры. Мы признательны за это, очень ценим отношение наших вьетнамских друзей. Но не можем сейчас ничего комментировать, потому что никаких конкретных предложений нет, а задачи, которые мы решаем, обязаны быть доведены до конца", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине
13:33
 
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