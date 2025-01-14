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Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от новой администрации Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
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13:44 14.01.2025 (обновлено: 14:13 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993646180.html
Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от новой администрации Трампа
Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от новой администрации Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от новой администрации Трампа
Москва ждет от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования ее подходов к мировым проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования ее подходов к мировым проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил. Но мы также понимаем, что есть у президента будущего огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, в частности, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, это ужас, что там с людьми происходит", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."На данном этапе все эти разъяснения, инициативы, размышления вслух не имеют практического действия, поэтому надо подождать, пока новая администрация сформулирует свои официальные подходы. Этого ждут и американцы, там очень большое количество проблем оставляет Байден, и, конечно, этого ждут те, кто заинтересован в конструктивной роли США на международной арене по различным кризисным ситуациям", - подчеркнул министр.В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от новой администрации Трампа

Лавров: Москва ждет от Трампа формулирования подходов к мировым проблемам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования ее подходов к мировым проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил. Но мы также понимаем, что есть у президента будущего огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, в частности, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, это ужас, что там с людьми происходит", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"На данном этапе все эти разъяснения, инициативы, размышления вслух не имеют практического действия, поэтому надо подождать, пока новая администрация сформулирует свои официальные подходы. Этого ждут и американцы, там очень большое количество проблем оставляет Байден, и, конечно, этого ждут те, кто заинтересован в конструктивной роли США на международной арене по различным кризисным ситуациям", - подчеркнул министр.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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