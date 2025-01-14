https://ria.ru/20250114/lavrov-1993627204.html

Лавров: Россия считает, что устав ООН не нуждаются в улучшении

Лавров: Россия считает, что устав ООН не нуждаются в улучшении - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров: Россия считает, что устав ООН не нуждаются в улучшении

Москва считает, что устав ООН не нуждается в улучшении в том, что касается его принципов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:35:00+03:00

2025-01-14T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва считает, что устав ООН не нуждается в улучшении в том, что касается его принципов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Устав, я убежден глубоко, не нуждается ни в каких улучшениях в том, что касается принципов - принципы равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех государств, чьи правительства ведут себя прилично, уважают права всех наций, населяющий страну", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993614942.html

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