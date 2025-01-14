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США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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12:07 14.01.2025 (обновлено: 12:20 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617472.html
США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров
США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров
США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз, заявил во вторник РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:07:00+03:00
2025-01-14T12:20:00+03:00
в мире
сербия
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сша
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению. И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
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в мире, сербия, россия, сша, сергей лавров, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, США, Сергей Лавров, Евросоюз
США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров

Лавров заявил, что США и ЕС пытаются заставить Сербию предать Россию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению. И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
12:10
 
В миреСербияРоссияСШАСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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