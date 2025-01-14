https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617472.html

США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров

США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров

США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз, заявил во вторник РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:07:00+03:00

2025-01-14T12:07:00+03:00

2025-01-14T12:20:00+03:00

в мире

сербия

россия

сша

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению. И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617914.html

сербия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, сша, сергей лавров, евросоюз