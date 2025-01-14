https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:53:00+03:00
2025-01-14T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя", — сказал он.Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.
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в мире, турецкий поток, сша, россия
В мире, Турецкий поток, США, Россия
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров
Лавров: США хотят вывести из строя "Турецкий поток"
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя", — сказал он.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
Сотрудники "Газпрома
" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.