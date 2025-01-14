https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024... РИА Новости, 14.01.2025

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2025-01-14T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя", — сказал он.Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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в мире, турецкий поток, сша, россия