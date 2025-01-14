https://ria.ru/20250114/lavrov-1993612459.html

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

США науськивают Украину на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США науськивают Украину на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено."У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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