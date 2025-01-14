https://ria.ru/20250114/lavrov-1993601526.html
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.01.2025
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:38:00+03:00
2025-01-14T11:38:00+03:00
2025-01-14T11:38:00+03:00
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993659786_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_0dbda5a09c4c71c99a84c18104447771.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993659786_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c4d006a4b96be3a7572ea45eb757eaed.jpg
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году
2025-01-14T11:38
true
PT164M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году.
2025-01-14T11:38
true
PT164M00S
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году.