https://ria.ru/20250114/lavrov-1993601526.html

Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.01.2025

Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:38:00+03:00

2025-01-14T11:38:00+03:00

2025-01-14T11:38:00+03:00

сергей лавров

россия

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 году.

россия

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Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году

Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году

2025-01-14T11:38

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