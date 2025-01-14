https://ria.ru/20250114/krym-1993733418.html
В Крыму увеличат энергетические мощности
В Крыму увеличат энергетические мощности - РИА Новости, 14.01.2025
В Крыму увеличат энергетические мощности
Энергетические мощности Крыма будут увеличены, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:33:00+03:00
2025-01-14T20:33:00+03:00
2025-01-14T20:33:00+03:00
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Энергетические мощности Крыма будут увеличены, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Обеспечено надежное энергоснабжение региона. Сейчас стоит задача по увеличению мощностей по электричеству и газу", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова. Кроме того, по словам вице-премьера, на полуострове также решен вопрос надежного водоснабжения.
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россия, марат хуснуллин, владимир путин, экономика, республика крым
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Экономика, Республика Крым
В Крыму увеличат энергетические мощности
Хуснуллин: энергетические мощности Крыма будут увеличены