Рейтинг@Mail.ru
В Крыму увеличат энергетические мощности - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/krym-1993733418.html
В Крыму увеличат энергетические мощности
В Крыму увеличат энергетические мощности - РИА Новости, 14.01.2025
В Крыму увеличат энергетические мощности
Энергетические мощности Крыма будут увеличены, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:33:00+03:00
2025-01-14T20:33:00+03:00
россия
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151815/49/1518154951_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_e2bd05d9c19e21179e7340a4f0e2d0c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Энергетические мощности Крыма будут увеличены, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Обеспечено надежное энергоснабжение региона. Сейчас стоит задача по увеличению мощностей по электричеству и газу", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова. Кроме того, по словам вице-премьера, на полуострове также решен вопрос надежного водоснабжения.
https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151815/49/1518154951_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3a277dec60a1da9a7ca83762a91a92a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марат хуснуллин, владимир путин, экономика, республика крым
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Экономика, Республика Крым
В Крыму увеличат энергетические мощности

Хуснуллин: энергетические мощности Крыма будут увеличены

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Энергетические мощности Крыма будут увеличены, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Обеспечено надежное энергоснабжение региона. Сейчас стоит задача по увеличению мощностей по электричеству и газу", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова.
Кроме того, по словам вице-премьера, на полуострове также решен вопрос надежного водоснабжения.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Вчера, 20:28
 
РоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинЭкономикаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала