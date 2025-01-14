https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993599340.html

Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска

Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 14.01.2025

Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска

Напавший с ножом на людей в международном аэропорту Красноярска уроженец Узбекистана прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой, сообщил он РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:00:00+03:00

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происшествия

красноярск

узбекистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Напавший с ножом на людей в международном аэропорту Красноярска уроженец Узбекистана прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой, сообщил он на допросе после задержания, кадры которого опубликовала транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале. "Два дня назад (приехал в Красноярск, чтобы улететь домой – ред.)", - сказал мужчина на видео допроса. В понедельник управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Ведомство уточняло, что пострадавших было двое. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. . Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку.

https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html

https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993590363.html

красноярск

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос приезжего, напавшего на людей в аэропорту Красноярска Из видео допроса понятно только то, что мужчина приехал в Красноярск, чтобы улететь домой, и что он был пьян. Пострадавший, которого уроженец Узбекистана ударил ножом, сейчас находится в реанимации, рассказали РИА Новости в краевом минздраве. 2025-01-14T11:00 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)