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Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 14.01.2025
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11:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993599340.html
Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска
Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 14.01.2025
Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска
Напавший с ножом на людей в международном аэропорту Красноярска уроженец Узбекистана прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой, сообщил он РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:00:00+03:00
2025-01-14T11:00:00+03:00
происшествия
красноярск
узбекистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Напавший с ножом на людей в международном аэропорту Красноярска уроженец Узбекистана прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой, сообщил он на допросе после задержания, кадры которого опубликовала транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале. "Два дня назад (приехал в Красноярск, чтобы улететь домой – ред.)", - сказал мужчина на видео допроса. В понедельник управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Ведомство уточняло, что пострадавших было двое. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. . Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку.
https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html
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красноярск
узбекистан
россия
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Допрос приезжего, напавшего на людей в аэропорту Красноярска
Из видео допроса понятно только то, что мужчина приехал в Красноярск, чтобы улететь домой, и что он был пьян. Пострадавший, которого уроженец Узбекистана ударил ножом, сейчас находится в реанимации, рассказали РИА Новости в краевом минздраве.
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происшествия, красноярск, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности нападения на мужчину в аэропорту Красноярска

Напавший с ножом в аэропорту Красноярска прибыл в регион, чтобы улететь домой

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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Напавший с ножом на людей в международном аэропорту Красноярска уроженец Узбекистана прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой, сообщил он на допросе после задержания, кадры которого опубликовала транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
"Два дня назад (приехал в Красноярск, чтобы улететь домой – ред.)", - сказал мужчина на видео допроса.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
09:57
В понедельник управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Ведомство уточняло, что пострадавших было двое.
РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. . Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку.
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ПроисшествияКрасноярскУзбекистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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