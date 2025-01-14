https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993590363.html

В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией

В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией - РИА Новости, 14.01.2025

В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией

Первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для больных наркоманией заработало в Красноярске, сообщает министерство социальной политики... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:49:00+03:00

2025-01-14T09:49:00+03:00

2025-01-14T09:49:00+03:00

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для больных наркоманией заработало в Красноярске, сообщает министерство социальной политики региона. "В Красноярске на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Железнодорожный" по адресу: ул. Вильского, 7А, открылось первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для граждан, больных наркоманией, и членов их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что социальная реабилитация будет проводиться в полустационарной форме. Обратиться за профессиональной помощью может любой житель края, прошедший курс медицинской реабилитации. Работа специалистов центра будет направлена на закрепление достижений медицинского лечения, восстановление внутрисемейных отношений и связей в социуме, а также направлена на повышение качества их жизни. "Это новое для нашей отрасли направление. Очень важно помочь человеку не вернуться к пагубной зависимости, показать выход из сложившейся ситуации. Оказание услуг по социальной реабилитации больным наркоманией — это также одна из форм работы по профилактике социального сиротства и сохранению семей в рамках пилотного спецпроекта "Вызов", стартовавшего в нашем регионе в конце прошлого года", - сказала глава краевого министерства Ирина Пастухова. По данным директора комплексного центра соцобслуживания населения "Железнодорожный" Людмилы Варыгиной, для открытия отделения было выделено и отремонтировано помещение, закуплено всё необходимое оборудование. Кроме кабинетов для групповой и индивидуальной терапии, в отделении есть тренажёрный зал, швейная и столярная мастерские. Кроме психологической и юридической помощи, обратившимся за помощью будет оказано содействие в заключении социального контракта по поиску работы или открытию своего дела.

https://ria.ru/20241126/tsentr-1985763378.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край