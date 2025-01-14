https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993590363.html
В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией
В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией - РИА Новости, 14.01.2025
В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией
Первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для больных наркоманией заработало в Красноярске, сообщает министерство социальной политики... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:49:00+03:00
2025-01-14T09:49:00+03:00
2025-01-14T09:49:00+03:00
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для больных наркоманией заработало в Красноярске, сообщает министерство социальной политики региона. "В Красноярске на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Железнодорожный" по адресу: ул. Вильского, 7А, открылось первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для граждан, больных наркоманией, и членов их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что социальная реабилитация будет проводиться в полустационарной форме. Обратиться за профессиональной помощью может любой житель края, прошедший курс медицинской реабилитации. Работа специалистов центра будет направлена на закрепление достижений медицинского лечения, восстановление внутрисемейных отношений и связей в социуме, а также направлена на повышение качества их жизни. "Это новое для нашей отрасли направление. Очень важно помочь человеку не вернуться к пагубной зависимости, показать выход из сложившейся ситуации. Оказание услуг по социальной реабилитации больным наркоманией — это также одна из форм работы по профилактике социального сиротства и сохранению семей в рамках пилотного спецпроекта "Вызов", стартовавшего в нашем регионе в конце прошлого года", - сказала глава краевого министерства Ирина Пастухова. По данным директора комплексного центра соцобслуживания населения "Железнодорожный" Людмилы Варыгиной, для открытия отделения было выделено и отремонтировано помещение, закуплено всё необходимое оборудование. Кроме кабинетов для групповой и индивидуальной терапии, в отделении есть тренажёрный зал, швейная и столярная мастерские. Кроме психологической и юридической помощи, обратившимся за помощью будет оказано содействие в заключении социального контракта по поиску работы или открытию своего дела.
https://ria.ru/20241126/tsentr-1985763378.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
В Красноярске открыли отделение реабилитации для больных наркоманией
В Красноярске открыли отделение социальной реабилитации для больных наркоманией
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для больных наркоманией заработало в Красноярске, сообщает министерство социальной политики региона.
"В Красноярске
на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Железнодорожный" по адресу: ул. Вильского, 7А, открылось первое в крае государственное отделение социальной реабилитации для граждан, больных наркоманией, и членов их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что социальная реабилитация будет проводиться в полустационарной форме. Обратиться за профессиональной помощью может любой житель края, прошедший курс медицинской реабилитации. Работа специалистов центра будет направлена на закрепление достижений медицинского лечения, восстановление внутрисемейных отношений и связей в социуме, а также направлена на повышение качества их жизни.
"Это новое для нашей отрасли направление. Очень важно помочь человеку не вернуться к пагубной зависимости, показать выход из сложившейся ситуации. Оказание услуг по социальной реабилитации больным наркоманией — это также одна из форм работы по профилактике социального сиротства и сохранению семей в рамках пилотного спецпроекта "Вызов", стартовавшего в нашем регионе в конце прошлого года", - сказала глава краевого министерства Ирина Пастухова.
По данным директора комплексного центра соцобслуживания населения "Железнодорожный" Людмилы Варыгиной, для открытия отделения было выделено и отремонтировано помещение, закуплено всё необходимое оборудование. Кроме кабинетов для групповой и индивидуальной терапии, в отделении есть тренажёрный зал, швейная и столярная мастерские. Кроме психологической и юридической помощи, обратившимся за помощью будет оказано содействие в заключении социального контракта по поиску работы или открытию своего дела.