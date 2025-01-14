https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993587773.html

Мужчина, совершивший нападение в аэропорту Красноярска, был пьян

Мужчина, совершивший нападение в аэропорту Красноярска, был пьян - РИА Новости, 14.01.2025

Мужчина, совершивший нападение в аэропорту Красноярска, был пьян

Гражданин Узбекистана, напавший с ножом на мужчину в международном аэропорту Красноярска, был пьян, следует из видео с допроса после задержания, кадры которого... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:37:00+03:00

2025-01-14T09:37:00+03:00

2025-01-14T09:43:00+03:00

происшествия

россия

узбекистан

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Гражданин Узбекистана, напавший с ножом на мужчину в международном аэропорту Красноярска, был пьян, следует из видео с допроса после задержания, кадры которого опубликовала транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале. "Пьяный был", - сказал мужчина на видео. В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку.

https://ria.ru/20250110/dagestan-1993155125.html

https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html

россия

узбекистан

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос приезжего, напавшего на людей в аэропорту Красноярска Из видео допроса понятно только то, что мужчина приехал в Красноярск, чтобы улететь домой, и что он был пьян. Пострадавший, которого уроженец Узбекистана ударил ножом, сейчас находится в реанимации, рассказали РИА Новости в краевом минздраве. 2025-01-14T09:37 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, узбекистан, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)