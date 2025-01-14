https://ria.ru/20250114/kostroma-1993713212.html

Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов

Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов - РИА Новости, 14.01.2025

Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов

Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 11 месяцев, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:48:00+03:00

2025-01-14T18:48:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 11 месяцев, сообщает администрация региона.Как сообщает администрация, губернатор Костромской области Сергей Ситников заслушал финансовые итоги 2024 года. По результатам реализованных в регионе мероприятий налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 45,394 миллиарда рублей."Это на 9 миллиардов рублей или 24,7% больше, чем в 2023 году. По темпам увеличения собственных доходов по итогам 11 месяцев регион занял 11 место в Российской Федерации и первое место в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении.По данным областного департамента финансов, рост поступлений отмечается по всем основным бюджетообразующим источникам и ключевым отраслям экономики региона. Наибольший вклад в увеличение доходов внесли обрабатывающие производства - рост на 45,2% или на 3,8 миллиарда рублей. Среди собственных доходов наибольшее увеличение - на 30,8% (3,121 миллиарда рублей) обеспечено по налогу на прибыль организаций. Высокие темпы прироста сложились и по НДФЛ – 27,7% (3,040 миллиарда рублей), а также налогам на совокупный доход – 23,4% (769 миллионов рублей). Неналоговые доходы бюджета выросли практически в 1,5 раза - на 1,199 миллиарда рублей. "Подходы администрации региона, Сергея Константиновича Ситникова к инвестиционной политике, к экономике дали устойчивый рост. Долгосрочная стратегия нашей региональной экономики выстрелила и сработала", - прокомментировал доклад депутат, председатель комитета Костромской облдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин. Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов привел данные Росстата - благодаря развитию экономики рост заработной платы в среднем за девять месяцев прошлого года составил 20,5%, причем рост произошел по всем видам деятельности. Ситников подчеркнул: необходимо кратно усилить работу по борьбе с серыми схемами трудоустройства и оплаты труда, чтобы сохранять динамику. Глава региона поручил первому заместителю Алексею Афанасьеву и налоговой службе обратить на эти процессы самое пристальное внимание, подчеркивают в областной администрации.

https://ria.ru/20250107/kostroma-1992755655.html

https://ria.ru/20241105/operatsii-1981977058.html

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костромская область, россия, сергей ситников, федеральная служба государственной статистики (росстат)