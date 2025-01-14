Рейтинг@Mail.ru
Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:48 14.01.2025 (обновлено: 20:58 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kostroma-1993713212.html
Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов
Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов - РИА Новости, 14.01.2025
Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов
Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 11 месяцев, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:48:00+03:00
2025-01-14T20:58:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2964ccff7961a090b6cee05301dc1e9c.jpg
КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 11 месяцев, сообщает администрация региона.Как сообщает администрация, губернатор Костромской области Сергей Ситников заслушал финансовые итоги 2024 года. По результатам реализованных в регионе мероприятий налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 45,394 миллиарда рублей."Это на 9 миллиардов рублей или 24,7% больше, чем в 2023 году. По темпам увеличения собственных доходов по итогам 11 месяцев регион занял 11 место в Российской Федерации и первое место в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении.По данным областного департамента финансов, рост поступлений отмечается по всем основным бюджетообразующим источникам и ключевым отраслям экономики региона. Наибольший вклад в увеличение доходов внесли обрабатывающие производства - рост на 45,2% или на 3,8 миллиарда рублей. Среди собственных доходов наибольшее увеличение - на 30,8% (3,121 миллиарда рублей) обеспечено по налогу на прибыль организаций. Высокие темпы прироста сложились и по НДФЛ – 27,7% (3,040 миллиарда рублей), а также налогам на совокупный доход – 23,4% (769 миллионов рублей). Неналоговые доходы бюджета выросли практически в 1,5 раза - на 1,199 миллиарда рублей. "Подходы администрации региона, Сергея Константиновича Ситникова к инвестиционной политике, к экономике дали устойчивый рост. Долгосрочная стратегия нашей региональной экономики выстрелила и сработала", - прокомментировал доклад депутат, председатель комитета Костромской облдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин. Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов привел данные Росстата - благодаря развитию экономики рост заработной платы в среднем за девять месяцев прошлого года составил 20,5%, причем рост произошел по всем видам деятельности. Ситников подчеркнул: необходимо кратно усилить работу по борьбе с серыми схемами трудоустройства и оплаты труда, чтобы сохранять динамику. Глава региона поручил первому заместителю Алексею Афанасьеву и налоговой службе обратить на эти процессы самое пристальное внимание, подчеркивают в областной администрации.
https://ria.ru/20250107/kostroma-1992755655.html
https://ria.ru/20241105/operatsii-1981977058.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_860cf2862affc55a9173ed71a8064c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, россия, сергей ситников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Костромская область заняла 11 место в РФ по темпам роста доходов

Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 2024 г

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кострома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 14 янв – РИА Новости. Костромская область заняла 11 место в России по темпам роста доходов за 11 месяцев, сообщает администрация региона.
Как сообщает администрация, губернатор Костромской области Сергей Ситников заслушал финансовые итоги 2024 года. По результатам реализованных в регионе мероприятий налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 45,394 миллиарда рублей.
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Костромской губернатор встретил Рождество в храме с военнослужащими
7 января, 18:05
"Это на 9 миллиардов рублей или 24,7% больше, чем в 2023 году. По темпам увеличения собственных доходов по итогам 11 месяцев регион занял 11 место в Российской Федерации и первое место в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении.
По данным областного департамента финансов, рост поступлений отмечается по всем основным бюджетообразующим источникам и ключевым отраслям экономики региона. Наибольший вклад в увеличение доходов внесли обрабатывающие производства - рост на 45,2% или на 3,8 миллиарда рублей.
Среди собственных доходов наибольшее увеличение - на 30,8% (3,121 миллиарда рублей) обеспечено по налогу на прибыль организаций. Высокие темпы прироста сложились и по НДФЛ – 27,7% (3,040 миллиарда рублей), а также налогам на совокупный доход – 23,4% (769 миллионов рублей). Неналоговые доходы бюджета выросли практически в 1,5 раза - на 1,199 миллиарда рублей.
"Подходы администрации региона, Сергея Константиновича Ситникова к инвестиционной политике, к экономике дали устойчивый рост. Долгосрочная стратегия нашей региональной экономики выстрелила и сработала", - прокомментировал доклад депутат, председатель комитета Костромской облдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.
Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов привел данные Росстата - благодаря развитию экономики рост заработной платы в среднем за девять месяцев прошлого года составил 20,5%, причем рост произошел по всем видам деятельности.
Ситников подчеркнул: необходимо кратно усилить работу по борьбе с серыми схемами трудоустройства и оплаты труда, чтобы сохранять динамику. Глава региона поручил первому заместителю Алексею Афанасьеву и налоговой службе обратить на эти процессы самое пристальное внимание, подчеркивают в областной администрации.
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев
5 ноября 2024, 16:56
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей СитниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала