https://ria.ru/20250114/kndr-1993568279.html

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:02:00+03:00

2025-01-14T04:02:00+03:00

2025-01-14T04:53:00+03:00

в мире

японское море

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. "КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских военных.

https://ria.ru/20240912/kndr-1972195995.html

японское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, японское море