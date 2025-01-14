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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
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04:02 14.01.2025 (обновлено: 04:53 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kndr-1993568279.html
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:02:00+03:00
2025-01-14T04:53:00+03:00
в мире
японское море
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. "КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских военных.
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в мире, японское море
В мире, Японское море
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских военных.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
12 сентября 2024, 01:31
 
В миреЯпонское море
 
 
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