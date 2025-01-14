https://ria.ru/20250114/kndr-1993568279.html
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:02:00+03:00
2025-01-14T04:02:00+03:00
2025-01-14T04:53:00+03:00
в мире
японское море
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. "КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских военных.
https://ria.ru/20240912/kndr-1972195995.html
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря